Choque de trenes en República Checa deja decenas de heridos

El choque de trenes en República Checa cerca de Ceske Budejovice deja múltiples heridos, algunos graves.

Por AP

Noviembre 20, 2025 12:45 p.m.
A
PRAGA (AP) — Un tren expreso colisionó el jueves contra otro tren de pasajeros en el sur de República Checa y causó docenas de heridos, según las autoridades.

El accidente ocurrió cerca de la ciudad de Ceske Budejovice alrededor de las 6:20 de la mañana.

Un total de 57 personas sufrieron heridas, en su mayoría leves, pero dos presentaban lesiones graves, explicó el servicio regional de rescatistas.

Un hospital en Ceske Budejovice reportó más tarde que cinco personas que ingresaron en sus instalaciones padecían heridas graves.

El tráfico entre Ceske Budejovice y la ciudad de Plzen quedó suspendido y no se espera que se reanude hasta por la tarde.

Las autoridades estaban investigando la causa del siniestro.

