FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

CELEBRAN ANTE LA LA LLEGADA DE LA ÉPOCA DECEMBRINA

Por Maru Bustos PULSO

Noviembre 20, 2025 03:00 a.m.
A

Un entusiasta grupo de amigas, ex compañeras del Instituto Hispano Inglés, se reunió a celebrar por la próxima Navidad.

Para ellas, esta temporada resulta ideal para expresarse su afecto y admiración, así como para fortalecer la unión y armonía que, a algunas desde niñas cuando estudiaron kinder hasta la preparatoria, les une.

Con el optimismo en lo que emprenden cada día, organizaron el cálido encuentro.

Entusiasmadas, en una agradable atmósfera comentaron de los proyectos que tienen para disfrutar de la próxima época decembrina de celebraciones, así como para festejar la Navidad con la familia.

El ambiente, con gran energía y la actitud positiva que poseen y les identifica.

SLP

Maru Bustos

CELEBRAN ANTE LA LA LLEGADA DE LA ÉPOCA DECEMBRINA

