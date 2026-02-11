Ciclón Gezani causa 31 muertes y daños en Toamasina, Madagascar

ANTANANARIVO, Madagascar (AP) — El ciclón tropical Gezani arrasó con casas en la principal ciudad portuaria de Madagascar y dejó al menos 31 muertos mientras cruzaba la isla del océano Índico con potentes vientos y lluvia, informaron las autoridades el miércoles.

Alerta roja y daños en Toamasina

El servicio meteorológico de Madagascar emitió alertas rojas para varias regiones, advirtiendo sobre posibles inundaciones y deslaves a medida que la tormenta tocó tierra a última hora del martes con vientos que superaban los 195 kilómetros/hora (121 millas por hora). Luego rugió a través de esta gran isla de 31 millones de habitantes, muchos de los cuales viven en la pobreza y tienen refugios inadecuados contra las tormentas.

Madagascar, que recibió el impacto de otro ciclón letal hace menos de dos semanas, es especialmente vulnerable a los ciclones procedentes del Índico.

La Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres reportó que el derrumbe de edificios causó algunas de las al menos 31 muertes, y que al menos 36 personas más resultaron gravemente heridas tras la llegada de Gezani a la ciudad oriental de Toamasina. La agencia indicó que cuatro personas estaban desaparecidas y que más de 6 mil fueron desplazadas de sus hogares.

Toamasina, con alrededor de 300 mil habitantes, sufrió graves daños, según contaron residentes a The Associated Press. La mayoría de las muertes se registraron en esa región, dijeron las autoridades.

Visita presidencial y evaluación de daños

El presidente del país, Michael Randrianirina, quien asumió el poder en un golpe de Estado militar en octubre, visitó Toamasina para evaluar los daños y reunirse con los residentes, de acuerdo con los videos publicados en la página de Facebook de la oficina presidencial. En los videos se veían vecindarios inundados, casas y tiendas con ventanas rotas y tejados arrancados, y árboles y otros escombros esparcidos por las calles.

La oficina de Randrianirina indicó que alrededor del 75% de la infraestructura de la ciudad había sido dañada o destruida.

"Es una devastación. Los tejados han sido arrancados, las paredes se han derrumbado, los postes de electricidad están caídos, los árboles han sido arrancados de raíz. Parece un paisaje catastrófico", contó por teléfono Michel, residente de Toamasina que solo se identificó con su nombre.

El suministro eléctrico en Toamasina está cortado desde el martes.

Gezani avanzó hacia el oeste a través de Madagascar el miércoles, debilitándose a tormenta tropical a medida que avanzaba tierra adentro, según el servicio meteorológico nacional. La tormenta pasó a unos 100 kilómetros (62 millas) al norte de la capital, Antananarivo, que es una de las regiones bajo alerta roja por posibles inundaciones.

Los pronósticos mostraron que Gezani está prevista a moverse hacia el canal entre Madagascar y la costa este de África el jueves, y advirtieron que podría volver a ganar fuerza y recuperar la categoría de ciclón tropical y volver a dirigirse hacia la costa suroeste de Madagascar la próxima semana.

Las autoridades en Mozambique, donde inundaciones devastadoras el mes pasado afectaron a más de 700.000 personas, también emitieron alertas meteorológicas y advirtieron que tres de sus provincias costeras en el océano Índico podrían sentir los efectos de Gezani si vuelve a fortalecerse.

El 31 de enero, el ciclón tropical Fytia dejó 14 fallecidos y desplazó a más de 85.000 personas en la isla, de acuerdo con la agencia de gestión de riesgos y desastres.

Las Naciones Unidas liberaron 3 millones de dólares de su fondo de respuesta de emergencia para ayudar a Madagascar a prepararse para los impactos de Gezani, anunció el lunes el portavoz Stephane Dujarric.

La temporada de ciclones en Madagascar suele ir de noviembre a marzo y causa desastres climáticos recurrentes en uno de los países más pobres del mundo, que apenas tiene tiempo para recuperarse de un fenómeno antes de la llegada del siguiente.

Madagascar, la cuarta isla más grande del mundo, ha recibido más de una docena de tormentas tropicales o ciclones desde 2020. La Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres dice que estas tormentas causan daños estimados en 85 millones de dólares a la infraestructura cada año, lo que obstaculiza el desarrollo de la nación.