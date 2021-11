Cientos de personas protestan contra hipocresía ecológica de las grandes empresas

GLASGOW, Reino Unido (EFE).- Centenares de personas recorrieron este miércoles las principales calles del corazón de la ciudad escocesa de Glasgow para protestar contra el "ecopostureo" o hipocresía ecológica de gobiernos y grandes empresas, en una manifestación en general pacífica que se saldó con dos detenciones.



La protesta, organizada por el grupo activista Extinction Rebellion, transcurrió en un ambiente festivo y reivindicativo a poca distancia de la sede de la cumbre del clima COP26, que se celebra en Glasgow hasta el 12 de noviembre.

En las inmediaciones de la cadena de restaurantes Nando´s, un activista hizo un intento de tirar un bote de pintura, pero fue bloqueado y detenido por la policía local, mientras que otros manifestantes se concentraron a las puertas del banco de inversión estadounidense JP Morgan.

"Son los mayores inversores globales en cuanto a las energías fósiles, es por ello por lo que estamos hoy aquí, aunque ahora anuncien inversiones en energías limpias", dijo a Efe Mark Douglas.

"Estoy aquí para posicionarme contra la gente que dice una cosa y luego hace otra", algo que "se lleva haciendo los últimos treinta o cuarenta años" en el asunto del cambio climático, declaró John Smith, un manifestante vestido de árbol.

"Quiero protestar contra la hipocresía de las empresas y gobiernos", expresó la francesa Gabrielle. "Venimos activistas de todo el mundo para llamar a la acción real", añadió.

El ecopostureo es el falso compromiso que las grandes empresas dicen tener de cara a la sociedad, mientras que sus prácticas siguen dañando el medioambiente, define el grupo ecologista Extinction Rebellion.

"Este acto es para decirles a todos los gobiernos que cambien la forma de pensar, la forma de actuar para que la gente pare de sufrir", afirmó Nigel.

Antes de comenzar la marcha, los manifestantes se reunieron para crear ambiente y distintos ponentes tuvieron la oportunidad de denunciar a diferentes sectores que practican esa hipocresía.

"No más ecopostureo, no más bla, bla, bla", se coreó antes de comenzar a andar, cuando los activistas entonaron eslóganes como "¿Cuál es la solución? Revolución" o "Sin justicia, no hay paz".

Algunos manifestantes iban vestidos con monos blancos y mangueras como los cazafantasmas de la película, con la misión de "cazar" a los ecoposturetas.

"Tenemos muchos ecoposturetas que absorber con nuestras pistolas, para después sacar la verdad a la luz", afirmó Gill, que añadió que gobiernos y empresas emplean "mucha palabrería y poca acción real."