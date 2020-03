Cierre de la frontera entre Canadá y EE.UU. empezará el fin de semana

Canadá y Estados Unidos cerrarán su frontera a viajes no esenciales probablemente a partir de este fin de semana, según declaró este jueves el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.



Los dos países siguen negociando la implementación de la medida que fue anunciada inicialmente este miércoles a consecuencia de la propagación de la epidemia de COVID-19 en los dos países.



Hoy la directora médica de Canadá, la doctora Theresa Tam, señaló que el número de casos de COVID-19 en Canadá ha aumentado 772 mientras que las muertes se elevan ahora a 9.



Tam también reveló que el número de personas que se han hecho pruebas de la enfermedad se elevan ahora a 55.000, 10.000 de ellos en las últimas 24 horas.



Trudeau, que compareció ante los medios de comunicación por cuarto día consecutivo en la puerta de su residencia oficial, donde permanece en auto aislamiento desde hace una semana, dijo creer que "las medidas probablemente se pondrán en marcha en la noche entre el viernes y el sábado".



El primer ministro canadiense está en auto aislamiento desde que el pasado jueves se supo que su mujer había dado positivo en las pruebas de COVID-19 tras un viaje a Londres.



Trudeau explicó por primera vez que las medidas extraordinarias tomadas por Canadá para ralentizar la propagación del nuevo coronavirus, como recomendar a los ciudadanos que permanezcan en sus hogares a menos que su presencia en el puesto de trabajo sea necesaria o el cierre de las fronteras podría durar "semanas o meses".



Pero añadió que "no hay nada que no estemos dispuestos a hacer para mantener a los canadienses seguros".



El primer ministro canadiense aseguró que está considerando cualquier medida que asegure que el sistema sanitario canadiense "tiene lo que necesita" para lo que el Gobierno ha estado en contacto con fabricantes para aumentar la capacidad y producción de equipamiento médico.



Trudeau también dijo que podría recurrir a las capacidades del ejército canadiense.



Ayer Trudeau anunció un paquete de medidas económicas, valorado en 56.500 millones de dólares estadounidenses, un 3 % del Producto Interior Bruto (PIB) canadiense, para ayudar a individuos y empresas ante el parón de la actividad económica.