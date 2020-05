Cinco estados tratan con plasma a pacientes Covid-19

Pese a que la Cofepris no ha dado su autorización al protocolo de investigación, los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán y Durango, ya utilizan la transfusión de plasma de personas recuperadas de Covid 19, para buscar la recuperación de pacientes de coronavirus que se encuentren en estado crítico, aseveró el secretario de Salud neoleonés, Manuel de la O Cavazos.

El secretario señaló que es posible que más estados se sumen pronto a esta práctica médica, porque es algo crítico y desesperante que la gente se esté muriendo y no pueda brindárseles un tratamiento ya confirmado por su efectividad para atacar el virus SARS-CoV-2, que ha causado ya la muerte de 32 personas en la entidad.

Agregó que con la transfusión de plasma "es como ver la luz al final del túnel, es una esperanza porque mejoran los parámetros de laboratorio, de las tomografías, del ventilador, necesitan menos oxígeno y menos presión".

Comentó que en la entidad se ha aplicado plasma de pacientes recuperados en los hospitales privados San José, Muguerza, Zambrano y Clínica Oca, así como en el Hospital Metropolitano de la Secretaría Estatal de Salud, y en el Hospital Universitario de la UANL; pero se debe incrementar el número, para ver si el éxito es contundente, porque publicar este estudio o protocolo de investigación en este momento sería prematuro.

"Este Protocolo todavía no está avalado por Cofepris, pero Nuevo León decidió implementarlo para salvar vidas", dijo el secretario. Hace días, se anunció la recuperación de un paciente en el Hospital Metropolitano, y también fue dado de alta una persona en la Clínica Oca, señaló el funcionario.

En ese contexto y por separado, el Tecnológico de Monterrey informó que el Hospital San José de TecSalud, en conjunto y bajo la coordinación de la Secretaría Estatal de Salud, unirán esfuerzos para facilitar el desarrollo óptimo de la procuración de plasma de paciente convaleciente Covid-19, en los Centros de Donación de Plasma Covid-19 de cada una de dichas Instituciones, garantizando en todo momento la seguridad de los donadores y los receptores.

Citó que esto forma parte de un protocolo de investigación clínica que se ha seguido en otros países como opción de tratamiento para pacientes en situación crítica, y que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos( FDA), autorizó recientemente el uso de esta terapia entre la población estadounidense que padece Covid-19, y en México, "TecSalud ingresó dicho protocolo a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y ya fue aprobado".

El proceso de extracción se denomina "plasmaféresis" y puede llevarse a cabo en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea o en el Centro de Donación de Plasma Covid-19 TecSalud, ubicado en el Hospital San José.

"Se estima que por cada donador se obtendrá plasma suficiente para tratar de uno a dos pacientes que actualmente están luchando con la enfermedad de Covid-19 y que tienen pronósticos no muy alentadores", explicó Servando Cardona, director de Investigación Clínica de TecSalud.

Por otra parte, el gobernador Jaime Rodríguez, señaló que los alcaldes no pueden reanudar actividades como la construcción de obra pública, como hizo este jueves el munícipe de San Pedro Garza García, Miguel Treviño, porque ni el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pude hacer lo que no indique el decreto sobre la contingencia sanitaria, donde se estipularon cuáles son las actividades esenciales y no esenciales.

Al respecto, Manuel de la O, expuso que cuando existe una emergencia sanitaria, la Ley General de Salud está por encima de otras leyes, y recordó que, como decía Napoleón Bonaparte, "un general puede ganar una batalla, pero dos generales siempre la perderán", con lo cual llamó a los alcaldes a trabajar de manera coordinada y a no tomar decisiones unilaterales.

El secretario mostró su preocupación debido a que en un solo día, "llenamos un hospital", ya que el miércoles había 89 personas internadas en un centro médico y para este jueves la cifra subió a 141 pacientes de coronavirus hospitalizados en Nuevo León, principalmente por el brote registrado en un asilo de ancianos. Expuso que si surgen más brotes en asilos y en alguna empresa, esto terminará por saturar el sistema estatal de salud.

El total de casos registrados de personas que han contraído la enfermedad es de 962, de los cuales 511 ya están registrados por el Indre y el resto en hospitales públicos y privados.

Hubo también tres nuevas defunciones para sumar 32. Se trata de dos pacientes del sexo masculino que estaban siendo atendidos en el IMSS, uno de 91 años con hipertensión arterial, y otro de 82 años con, hipertensión, enfermedad cardiovascular e insuficiencia renal crónica. Asimismo una mujer de 74 años que padecía comorbilidad por hipertensión arterial y diabetes mellitus, también atendida en el Seguro Social.