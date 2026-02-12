CK Hutchison inicia acciones jurídicas por puertos en Panamá

HONG KONG (AP) — La empresa CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, advirtió el jueves que emprenderá acciones jurídicas contra un grupo danés de logística y puertos, después de que las autoridades panameñas designaron a este último para asumir temporalmente la operación de dos puertos cruciales en ambos extremos del Canal de Panamá, que hasta ahora estaban en manos del conglomerado hongkonés.

Corte Suprema de Panamá declara inconstitucional concesión de CK Hutchison

La Corte Suprema de Justicia de Panamá dictaminó a finales de enero que la concesión que tenía una filial de CK Hutchison para operar los dos puertos en el Canal de Panamá era inconstitucional. Una filial de la danesa A.P. Moller-Maersk operaría los puertos durante una fase de transición, informaron antes las autoridades panameñas, hasta que se pueda licitar y adjudicar una nueva concesión.

La saga en torno a los dos puertos panameños forma parte de una rivalidad más amplia entre Washington y Beijing, y el país centroamericano quedó en medio. Después de que el presidente estadounidense Donald Trump alegó el año pasado que China estaba "dirigiendo el Canal de Panamá", se tenía previsto que CK Hutchison vendiera los dos puertos a un consorcio que incluye a la firma de inversión estadounidense BlackRock. Pero eso provocó una rápida intervención del gobierno chino, que paralizó el acuerdo.

Reacciones y medidas legales de CK Hutchison

El fallo de enero de la Corte Suprema de Justicia añadió más incertidumbre a los planes de CK Hutchison de vender los dos puertos. La semana pasada, la empresa de Hong Kong señaló que "estaba totalmente en desacuerdo" con la decisión y que había iniciado un procedimiento de arbitraje contra Panamá.

CK Hutchison indicó el jueves en un comunicado que estaba dando pasos adicionales para "proteger sus derechos e intereses" en los dos puertos panameños. Dijo que le había notificado a A.P. Moller-Maersk que "cualquier medida" que el grupo danés o su filial adopten para operar los dos puertos sin el acuerdo de CK Hutchison probablemente "resultará en acciones jurídicas".

La subsidiaria local APM Terminals, consultada para que comentara el jueves, respondió en un breve comunicado que no formaba parte del proceso legal relacionado con los puertos, y que sólo había expresado al gobierno panameño su disposición a asumir temporalmente la operación de los puertos "para mitigar los riesgos que podrían afectar servicios esenciales para el comercio regional y global".

Si bien el presidente panameño, José Raúl Mulino, había prometido previamente después de la decisión judicial que los dos puertos continuarían operando sin interrupción, la compañía de Hong Kong dijo el jueves que la operación continua de ambos "depende únicamente de las acciones de la Corte Suprema de Panamá y del Estado panameño", que no puede controlar.

CK Hutchison también señaló en su comunicado que había notificado a Panamá de una disputa "en virtud de un tratado de protección de inversiones" para salvaguardar sus derechos e intereses en los puertos, además del procedimiento de arbitraje que había iniciado anteriormente.

Indicó que seguirá sopesando y explorando "todos los recursos disponibles, incluidos procedimientos jurídicos nacionales e internacionales adicionales" en relación con los puertos de Panamá.

Panama Ports Co., una filial de CK Hutchison, opera los dos puertos panameños desde 1997, y en 2021 obtuvo una renovación de su concesión por 25 años.

El canal —un paso comercial crucial que conecta el océano Atlántico con el Pacífico— fue construido por Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Luego ese país lo operó durante décadas antes de que Washington entregara el control total a Panamá en 1999.