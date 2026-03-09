Claudia Sheinbaum y Lula da Silva dialogan sobre cooperación bilateral
La llamada se da tras invitación de Lula para una visita oficial de Sheinbaum a Brasil.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- La presidentaClaudia Sheinbaum Pardoinformó a través de sus redes sociales que sostuvo una conversación con el
presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Lo anterior con el objetivo de dar seguimiento a proyectos conjuntos en materia de desarrollo económico, educación y ciencia entre ambas naciones.
"Platicamos con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva para dar seguimiento a los proyectos conjuntos de desarrollo económico, educación y ciencia. Siempre es un gusto", escribió.
El intercambio ocurre meses después de que el mandatario brasileño invitara públicamente a Sheinbaum a realizar una visita oficial a Brasil, como parte del fortalecimiento de la relación estratégica entre ambos gobiernos y del impulso a una mayor integración regional.
Desde el inicio de su administración, la presidenta mexicana ha señalado la importancia de consolidar la cooperación con América Latina, particularmente con Brasil, considerado uno de los principales socios políticos y económicos de México en la región.
