Cleophus Cooksey Jr, culpable de ocho asesinatos en Arizona

PHOENIX (AP) — Un jurado en Arizona condenó a un hombre el jueves por ocho cargos de asesinato por llevar a cabo una serie de tiroteos en el área metropolitana de Phoenix durante un período de tres semanas en 2017.

Los fiscales están buscando la pena de muerte contra Cleophus Cooksey Jr.

Las víctimas en Phoenix y la cercana Glendale incluyeron a la madre y el padrastro de Cooksey, un guardia de seguridad que caminaba hacia el apartamento de su novia y una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en un callejón después de haber sido agredida sexualmente.

El jurado también encontró a Cooksey culpable de delitos que incluyen secuestro, agresión sexual y robo a mano armada.

Cooksey, descrito por la policía como un músico aspirante, conocía a algunas de las víctimas, pero no estaba familiarizado con otras, dijeron las autoridades. Sostiene que las acusaciones en su contra son falsas.

Los asesinatos comenzaron cuatro meses después de que Cooksey fuera liberado de prisión por una condena de homicidio involuntario por su participación en un robo a un club de striptease en 2001 en el que un cómplice fue fatalmente baleado.

En años anteriores, otros dos casos de tiroteos en serie generaron miedo en el área metropolitana de Phoenix, lo que llevó a algunas personas a quedarse en casa después del anochecer o evitar las autopistas donde ocurrieron. A diferencia de esos casos, los asesinatos de los que Cooksey fue acusado no ocurrieron durante meses y no generaron publicidad hasta su arresto.

Las primeras víctimas fueron Parker Smith y Andrew Remillard, quienes fueron fatalmente baleados mientras estaban sentados dentro de un vehículo en un estacionamiento. Cinco días después, el guardia de seguridad Salim Richards fue asesinado a tiros mientras se dirigía al apartamento de su novia.

Latorrie Beckford y Kristopher Cameron fueron asesinados en tiroteos separados en complejos de apartamentos en Glendale.

María Villanueva iba a ir al apartamento de su novio en Glendale, pero al día siguiente, su cuerpo fue encontrado desnudo de la cintura para abajo en un callejón en Phoenix. Las autoridades dicen que fue agredida sexualmente y que se encontró ADN de Cooksey en su cuerpo.

Finalmente, Cooksey respondió a la puerta cuando la policía respondió a un reporte de disparos en el apartamento de su madre y les dijo a los oficiales, quienes notaron una gran cantidad de sangre allí, que se había cortado la mano y que él era el único en casa. La policía dice que cuando un uniformado intentó detenerlo, Cooksey amenazó con cortarle la garganta. Su madre, Rene Cooksey, y su padrastro, Edward Nunn, fueron encontrados muertos.

En el sofá de la sala de estar, los investigadores dijeron que encontraron el arma de Richards, que luego fue vinculada con los asesinatos de Beckford, Cameron y Villanueva. Las llaves del vehículo de Villanueva también se encontraron allí, y la policía dice que Cooksey llevaba el collar de Richards cuando fue arrestado.

En una carta manuscrita de enero de 2020 a un juez sobre el inminente aplazamiento de su juicio, Cooksey dijo que tenía prisa por demostrar que "mis cargos no son más que acusaciones falsas" y "qué mejor manera de hacerlo que" encontrarlo inocente. Como músico aspirante, dijo que no era un violador ni un asesino: "Soy un artista musical".