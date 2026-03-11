Cofepris alerta venta ilegal de tirzepatida en México

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitieron este miércoles un comunicado sobre la comercialización ilegal a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles de tres productos de tirzepatida que no cuentan con registro sanitario para su distribución en territorio nacional.

Cofepris identifica venta ilegal de tirzepatida

Esta alerta sanitaria fue emitida por la Cofepris tras recibir el análisis técnico-documental presentado por el importador Eli Lilly y Compañía de México, S.A. de C.V., que identificó la venta ilegal.

Los productos de las marcas Rapha, Dr. Pen y Peptide Xperts se ofertan sin contar con registro sanitario para su distribución en presentaciones como gotas, parches, viales y jeringas prellenadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Riesgos y recomendaciones de Cofepris

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios afirma que la compra y uso de tirzepatida debe realizarse bajo prescripción médica, haciendo énfasis en el artículo 226 de la Ley General de Salud que regula la venta y suministro de medicamentos.

Advierten que el uso sin supervisión médica puede causar estrés o sobreactividad en órganos como el hígado o el páncreas, incluso provocar un fallo.

Por ello, la Cofepris recomienda no adquirir estos productos en ninguna presentación y destaca que, en caso de contar con información sobre su comercialización, se realice la denuncia sanitaria correspondiente.

La comisión reitera a los consumidores que hayan utilizado los productos mencionados suspender su uso de inmediato y acudir a valoración médica con un profesional de la salud.

Finalmente, pone a disposición de los consumidores que presenten reacciones adversas el enlace y correo electrónico para generar su denuncia:

https://vigiflow-eforms.who-umc.org/mx/vigiram

farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.