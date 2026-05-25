Colapsa un edificio en Filipinas; un muerto

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Manila, Filipinas.- Un edificio de nueve pisos que estaba en construcción en una ciudad al norte de la capital filipina se derrumbó antes del amanecer del domingo. Al menos un turista malasio murió y 21 personas, en su mayoría trabajadores, quedaron atrapadas entre los escombros, según las autoridades. Dos fueron localizados con vida pero no pudieron ser sacados de inmediato.

Al menos 24 trabajadores lograron huir del edificio, donde la mayoría dormía en la planta baja, o fueron rescatados después de que se desplomara hasta el suelo alrededor de las 2:30 de la madrugada en un barrio concurrido de hoteles asequibles, cafeterías, spas y casas rurales cerca de una antigua base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, dijeron las autoridades.

Un turista malasio murió y otro huésped resultó herido en un hostal que fue alcanzado por escombros del edificio colapsado en la ciudad de Ángeles, en la provincia de Pampanga, dijo la superintendente de bomberos Maria Lea Sajili.

Familiares de las personas atrapadas bajo losas de concreto, barras de hierro retorcidas y andamios de aluminio y otros escombros rezaban y lloraban mientras esperaban noticias de unos 700 rescatistas que recorrían con cautela los escombros para crear espacio y poder moverse con seguridad dentro de la estructura colapsada.

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