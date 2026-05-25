logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Fotogalería

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Colapsa un edificio en Filipinas; un muerto

Por AP

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Colapsa un edificio en Filipinas; un muerto
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Manila, Filipinas.- Un edificio de nueve pisos que estaba en construcción en una ciudad al norte de la capital filipina se derrumbó antes del amanecer del domingo. Al menos un turista malasio murió y 21 personas, en su mayoría trabajadores, quedaron atrapadas entre los escombros, según las autoridades. Dos fueron localizados con vida pero no pudieron ser sacados de inmediato.

      Al menos 24 trabajadores lograron huir del edificio, donde la mayoría dormía en la planta baja, o fueron rescatados después de que se desplomara hasta el suelo alrededor de las 2:30 de la madrugada en un barrio concurrido de hoteles asequibles, cafeterías, spas y casas rurales cerca de una antigua base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, dijeron las autoridades.

      Un turista malasio murió y otro huésped resultó herido en un hostal que fue alcanzado por escombros del edificio colapsado en la ciudad de Ángeles, en la provincia de Pampanga, dijo la superintendente de bomberos Maria Lea Sajili.

      Familiares de las personas atrapadas bajo losas de concreto, barras de hierro retorcidas y andamios de aluminio y otros escombros rezaban y lloraban mientras esperaban noticias de unos 700 rescatistas que recorrían con cautela los escombros para crear espacio y poder moverse con seguridad dentro de la estructura colapsada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Tanque químico dañado en Garden Grove mantiene evacuación masiva
        Tanque químico dañado en Garden Grove mantiene evacuación masiva

        Tanque químico dañado en Garden Grove mantiene evacuación masiva

        SLP

        AP

        GKN Aerospace monitorea tanque dañado mientras residentes enfrentan incertidumbre y presentan demanda colectiva.

        Transeúnte en estado grave tras tiroteo cerca de control de acceso a la Casa Blanca
        Transeúnte en estado grave tras tiroteo cerca de control de acceso a la Casa Blanca

        Transeúnte en estado grave tras tiroteo cerca de control de acceso a la Casa Blanca

        SLP

        AP

        El sospechoso Nasire Best tenía antecedentes por intentar ingresar a la Casa Blanca y fue declarado muerto.

        FGR y SSPC aseguran más de 54 mil litros de alcohol bencílico en Manzanillo
        FGR y SSPC aseguran más de 54 mil litros de alcohol bencílico en Manzanillo

        FGR y SSPC aseguran más de 54 mil litros de alcohol bencílico en Manzanillo

        SLP

        EFE

        Las sustancias aseguradas podrían emplearse en la fabricación de fentanilo y metanfetaminas, según análisis preliminares de la FGR.

        Congreso prepara periodo extraordinario para reformas judiciales
        Congreso prepara periodo extraordinario para reformas judiciales

        Congreso prepara periodo extraordinario para reformas judiciales

        SLP

        EFE

        La Asamblea EuroLat coincidirá con el periodo extraordinario en el Senado mexicano.