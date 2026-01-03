logo pulso
Mundo

Colapsa un edificio en Kenia; hay 4 atrapados

Por AP

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
Colapsa un edificio en Kenia; hay 4 atrapados

Nairobi, Kenia.- Un edificio de varios pisos en construcción colapsó el viernes en la capital de Kenia, Nairobi, y dejó al menos a cuatro personas atrapadas.

Las cuadrillas de rescate siguen excavando entre los escombros. El inmueble se encontró en una zona de Nairobi conocida como South C, explicó la Cruz Roja de Kenia, que indicó en un comunicado que un equipo de respuesta de varias agencias estaba en el lugar "gestionando la situación".

Geoffrey Ruku, el secretario del gabinete a cargo del servicio público, dijo a los periodistas que se cree que cuatro personas continúan atrapadas.

Safia Ali Aden, la hermana de uno de los atrapados, indicó a los periodistas en el lugar que su hermano hizo una llamada telefónica "cuando estaba allí abajo".

"Estamos pidiendo al gobierno que sea rápido en el rescate para que podamos encontrar a mi hermano con vida", subrayó. Las autoridades no han revelado la posible causa del colapso.

Los derrumbes de edificios son habituales en Nairobi, donde hay una elevada demanda de viviendas y los constructores sin escrúpulos suelen ignorar las regulaciones o incumplir los códigos de construcción.

