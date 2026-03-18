Colombia detona bomba encontrada en frontera con Ecuador

BOGOTÁ (AP) — Expertos en explosivos de Colombia realizaron la detonación controlada de una bomba encontrada en una zona fronteriza con Ecuador luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara que había sido lanzada desde el vecino país atizando la tensión bilateral.

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, informó el miércoles de la detonación en la red social X e indicó que fue realizada por expertos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana "aplicando todos los protocolos técnicos para proteger la vida de los ciudadanos".

Sánchez aseguró que continúa la investigación para establecer cómo y por qué llegó ese artefacto explosivo a territorio colombiano y detalló a la prensa que la detonación se produjo en la noche del martes en el departamento fronterizo de Putumayo.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa de Ecuador dijo por su lado que el ministro de esa cartera, Gian Carlo Loffredo, y el alto mando militar, mantuvieron un encuentro en horas de la mañana con sus pares de Colombia "para intercambiar y verificar información presentada por ambos países".

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Indicó que dicho análisis demostró que la operación militar de militares ecuatorianos "fue legítima ... y fue realizada sobre territorio ecuatoriano" y de mutuo acuerdo se decidió conformar una comisión técnica para verificar "los motivos por los que el explosivo apareció en territorio colombiano". No se informó el sitio del encuentro ni otros detalles.

Petro señaló directamente a Ecuador por haber "bombardeado" su territorio cuando alertó del hallazgo el lunes. La víspera dijo que se comprobó que "la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano", sin mostrar pruebas.

Además sostuvo que la bomba sin detonar fue encontrada a 100 metros de la vivienda de una familia colombiana y que, en lo que parece ser producto de otras detonaciones, dijo, han encontrado "27 cuerpos calcinados" no identificados.

Sánchez dijo a la prensa que la investigación preliminar sobre las personas calcinadas arroja dos eventos en el departamento fronterizo de Nariño. Uno de ellos se registró el 22 de enero en un laboratorio de producción de cocaína y murieron al menos 12 personas calcinadas que no presentaron impacto de proyectil ni rastros de explosivos. El otro caso se registró el 24 de enero en el mismo departamento, dejando dos personas muertas en "similares condiciones".

Ecuador niega bombardeo

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa ha dicho que los señalamientos son falsos y que sólo han realizado operativos militares, utilizando bombas, contra grupos armados ilegales dentro de su territorio.

A inicios de marzo Ecuador y Estados Unidos anunciaron operaciones conjuntas para combatir a grupos del crimen organizado y garantizar la seguridad en la región.

En declaraciones a la radio FM Mund, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, invitó a Colombia a que, ante cualquier inquietud se utilicen "los canales diplomáticos" para que se pueda entregar "una respuesta técnica" y aseguró que aún no ha recibido ninguna nota formal por parte del gobierno colombiano.

Confirmó que en los próximos días se realizará en Lima, en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, una reunión con su par de Colombia, Rosa Villavicencio, para retomar una conversación que hubo en Quito "semanas atrás" para "acercar posiciones".

Petro aseguró el miércoles que la bomba, cuya fotografía circuló en medios locales, quedó untada de lodo rojo luego de arrastrarse varias decenas de metros.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Carlos Fernando Silva, explicó a la prensa que una de las posibilidades es que la bomba haya impactado en territorio ecuatoriano y, al no estallar, continuara su trayectoria e ingresara a territorio colombiano.

Silva indicó que el explosivo pesaba 250 kilos y medía más de un metro, por lo que no cree que "alguien lo haya puesto deliberadamente" en el terreno colombiano donde fue hallado.

La seguridad en la frontera común ha estado en el centro de la tensión entre los dos gobiernos desde enero, cuando Noboa impuso aranceles a los productos colombianos alegando que se trataba de una "tasa de seguridad", dada la supuesta falta de eficacia colombiana para combatir la ilegalidad en la porosa frontera.

Colombia también ha elevado los aranceles a productos ecuatorianos, suspendió la venta de energía a ese país y defendió su estrategia para combatir a los grupos ilegales.

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Contribuyó con este despacho el periodista de AP en Quito, Gonzalo Solano