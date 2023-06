Colonos israelíes abren fuego contra comunidad palestina en Cisjordania ocupada

JERUSALÉN (EFE).- Un grupo de colonos israelíes irrumpió hoy en una aldea palestina del centro de Cisjordania ocupada y disparó contra sus habitantes, sin dejar heridos, informó la agencia oficial de noticias palestina, WAFA, en medio de un repunte de ataques por parte de colonos.



Varios palestinos del pueblo Ein Samia, al noreste de Ramala, se dirigían a sus tierras de cultivo cuando "se encontraron con decenas de colonos armados, bajo protección del Ejército israelí", indicó la agencia, citando fuentes locales.

"Los colonos dispararon munición real contra los aldeanos, pero no hubo heridos", añadió.

Consultado por EFE, el Ejército dijo no estar al tanto de los hechos.

El 22 de mayo, la ONG israelí BTselem, que aboga por los derechos humanos en los territorios ocupados, denunció que "los últimos residentes de la comunidad palestina de Ein Samia, que albergaba a unos 200 residentes, se vieron obligados a abandonar su tierra", debido a que "Israel les ha hecho la vida insoportable".

"Durante años, los residentes de la comunidad han sufrido la violencia ejercida por las fuerzas israelíes y por los colonos con pleno respaldo del Estado, así como las demoliciones de sus viviendas e infraestructura", explicó la ONG, al asegurar que la escuela local será demolida próximamente, tras una reciente aprobación judicial.

Aparentemente, ante el temor de volver a Ein Samia, los habitantes abandonaron la mayoría de sus propiedades, mientras los colonos israelíes se apropiaron por la fuerza de sus tierras, usan sus campos para pastoreo e impiden su regreso.

El caso de Ein Samia no es aislado, pues al menos 9.537 construcciones de palestinos han sido demolidas en Cisjordania y Jerusalén Este por parte de autoridades israelíes desde 2009, lo que ha causado el desplazamiento forzado de 13.795 personas, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA.

Además, 221 palestinos han sido asesinados en Cisjordania en incidentes relacionados con colonos desde 2008, según la misma fuente.

Solo en lo que va del año, ocho palestinos han sido asesinados en estas circunstancias, una cifra muy superior a los tres registrados en igual periodo de 2022.

Huwara, una localidad palestina en el norte de Cisjordania, se ha convertido en uno de los grandes focos de tensión del conflicto palestino-israelí.

En febrero, un ataque a tiros por parte de palestinos dejó a dos colonos muertos, lo que estuvo seguido de un ataque masivo por parte de unos 400 colonos israelíes que, armados con cuchillos, palos, piedras e incluso con armas de fuego, asaltaron varias aldeas palestinas, dejando un muerto y más de 300 heridos, así como elevados daños materiales.

El Ejército israelí dijo entonces que se vio superado y no pudo contener a los colonos, pero una investigación de CNN publicada ayer, jueves, indica que las fuerzas israelíes no sólo no protegieron a los palestinos durante el ataque, sino que bloquearon el acceso a los servicios de emergencia y dispararon contra los palestinos con gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento cuando intentaron defenderse con piedras.

En tanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insiste en "profundizar los asentamientos y ampliar el dominio" sobre Cisjordania, una política que, según BTselem, "es ilegal, pues el desplazamiento forzoso es un crimen de guerra".

Israel se hizo con el control de Cisjordania y Jerusalén Este en 1967, y mantiene una ocupación militar sobre este territorio que es de las más largas en la historia reciente.