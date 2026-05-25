Combate al ébola enfrenta desafíos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Kinshasa, RDC.- Varios jóvenes enfurecidos irrumpieron la noche del domingo en el Hospital General de Monbgwalu, que atiende a pacientes con ébola en el epicentro del más reciente brote de la enfermedad en el este de la República Democrática del Congo, lo que obligó al personal médico a evacuar de inmediato a los afectados mientras se escuchaban disparos en la zona.

Hasta el momento, se desconoce si alguien resultó herido en el ataque, pero el doctor Richard Lokudu, director médico del hospital, declaró a The Associated Press que los atacantes exigieron que se les entregaran los cuerpos de dos familiares suyos.

Lokudu señaló por teléfono que hubo disparos y que los médicos trataban de evacuar a los pacientes y al personal. "El Hospital General de Monbgwalu está en alerta general", añadió.

El ataque —el tercero en el lapso de una semana contra instalaciones de salud donde los trabajadores sanitarios lidian con la falta de recursos para tratar casos sospechosos de ébola— subrayó los desafíos del brote, que la Organización Mundial de la Salud ha declarado una emergencia de salud pública de importancia internacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los cuerpos de quienes murieron de ébola son muy contagiosos y pueden provocar una mayor propagación cuando las personas los preparan para el entierro y se reúnen para los funerales.

En respuesta al brote, las autoridades congoleñas han ordenado que el peligroso trabajo de enterrar a presuntas víctimas sea gestionado, siempre que sea posible, por las autoridades, lo que puede generar protestas de familiares y amigos. El viernes, el gobierno informó que se prohibirían los velorios y las reuniones de más de 50 personas en el noreste del país en un esfuerzo por frenar la propagación del virus.

La OMS señaló que el brote plantea un riesgo "muy alto" para el Congo, por encima de una categorización previa de "alto", pero que el riesgo de que la enfermedad se propague a escala mundial sigue siendo bajo.

La mañana de domingo, el Ministerio de Comunicación congoleño informó en X que había 904 casos sospechosos de ébola, en su mayoría en la provincia nororiental de Ituri, un importante aumento frente a los más de 700 casos sospechosos anunciados previamente.

El ministerio también indicó que el total de muertes sospechosas por ébola era de 119, pero las cifras que difundió por separado para cada región sumaban 220.