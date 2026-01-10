Comerciantes de granos en Brasil abandonan acuerdo de sostenibilidad ambiental

SAO PAULO (AP) — Durante casi 20 años, los mayores productores de soya de Brasil garantizaron a los compradores que su cosecha, la más grande del mundo, no se cultivaba en tierras deforestadas de Amazonía. Este compromiso, conocido como la moratoria de la soya, ha sido ampliamente reconocido por ayudar a frenar la pérdida de la selva tropical.

Eso cambió esta semana, cuando los principales comerciantes de granos anunciaron que se retirarían del acuerdo, amenazando no solo su supervivencia, sino también la promesa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de poner fin a la deforestación para 2030.

El lunes, la Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales, o ABIOVE, la asociación de la industria de la soya que representa a algunos de los mayores comerciantes de esa leguminosa en el mundo, dijo que ya no participaría.

Ambientalistas y funcionarios del gobierno dijeron que, en esencia, la retirada puso fin al acuerdo, aunque ningún participante lo ha declarado formalmente terminado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Si se retiraron del pacto, entonces un matrimonio con solo un esposo o solo una esposa ya no es un matrimonio, ¿verdad?", dijo a The Associated Press André Lima, secretario de control de la deforestación y planificación del uso del suelo del Ministerio de Medio Ambiente.

"Entiendo que, a partir de ahora, la moratoria ha llegado a su fin", agregó.

Brasil es el mayor productor de soya del mundo y genera alrededor del 40% de los cultivos globales. El país produjo 171,5 millones de toneladas en la temporada 2024-2025, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Entre los miembros de ABIOVE se encuentran algunas de las mayores empresas de la industria, como Cargill, Cofco International, Bunge, Amaggi y JBS.

Amazonía, la selva tropical más grande del mundo, tiene una función crítica en la regulación del clima mucho más allá de América del Sur. Los científicos advierten que la pérdida de bosques podría acelerar el calentamiento global y alterar la agricultura en regiones tan lejanas como la región centro-norte de Estados Unidos y varias partes de Europa.

Cómo surgió el acuerdo

Tras alcanzar niveles récord en las décadas de 1990 y 2000, la deforestación disminuyó hasta el mandato del expresidente Jair Bolsonaro de 2019 a 2022, ampliamente criticado por debilitar las protecciones ambientales. Bajo la administración de Lula, la deforestación ha vuelto a caer, alcanzando su nivel más bajo en una década el año pasado.

Lanzada en 2006 como respuesta a la presión de grupos ambientalistas y compradores internacionales, la moratoria es un compromiso voluntario y no una ley. Los principales comerciantes de soya acordaron una prohibición de comprar la leguminosa cultivada en tierras deforestadas de Amazonía después de julio de 2008. El acuerdo fue respaldado posteriormente por el gobierno brasileño.

En 2016, la moratoria se renovó sin una fecha de finalización, con el entendimiento de que permanecería en vigor hasta que los miembros acordaran que ya no era necesaria.

El sistema se ha apoyado en el monitoreo satelital y de los datos del registro agrícola del gobierno para detectar nueva deforestación en el bioma amazónico. Se pedía a los comerciantes que dejaran de comprar a las granjas que violaran el acuerdo, y distintos auditores independientes revisan sus listas de proveedores anualmente.

La deforestación en los municipios supervisados por la moratoria disminuyó un 69% entre 2009 y 2022, según el grupo brasileño de agricultura y conservación Imaflora. Los cultivos de soya de Amazonía aumentaron un 344% durante ese período, lo que, según el organismo, fue resultado principalmente del uso de campos previamente utilizados para la ganadería.

Incentivos fiscales sobre el compromiso de deforestación

Los principales comerciantes de soya asociados en ABIOVE se retiraron de la moratoria después de que la legislación del estado de Mato Grosso eliminara los beneficios fiscales para las empresas que participaban en el pacto a partir del 1 de enero.

Mato Grosso es el principal estado productor de soya de Brasil. Lucas Beber, presidente de la Asociación de Productores de Soya del estado, dijo a la AP que las empresas que participan en el acuerdo reciben alrededor de 4.000 millones de reales (743,5 millones de dólares) al año en incentivos fiscales, según cálculos estatales.

Lima, del Ministerio de Medio Ambiente, dijo que la moratoria completó un exitoso ciclo de 20 años y que a las empresas aún se les prohíbe comprar soya cultivada en tierras deforestadas ilegalmente, enfrentando sanciones si lo hacen. El fin del compromiso permitiría producir soya en tierras legalmente despejadas en años anteriores, agregó.

En un comunicado, ABIOVE dijo que había comenzado el proceso de retirada, calificando a la moratoria como un esfuerzo de casi 20 años que "dejó un legado innegable" y convirtió a Brasil en una referencia global en producción sostenible.

"El legado del monitoreo y la experiencia desarrollada durante casi 20 años no se perderán. Cada organización cumplirá individualmente con las estrictas demandas de los mercados globales, al tiempo que se apoya en las autoridades brasileñas para la implementación completa de un nuevo marco regulatorio que garantice el cumplimiento de los compromisos internacionales de Brasil", declaró la asociación.

Los productores de soya han argumentado desde hace mucho tiempo que la moratoria perjudica el negocio porque es más estricta que la ley ambiental brasileña. Según las normas nacionales, los agricultores de Amazonía deben preservar el 80% de su tierra y pueden despejar legalmente el 20% restante, mientras que la moratoria prohíbe cualquier tipo de deforestación, aun cuando esté permitida por la ley.

Beber, de la Asociación de Productores de Soya de Mato Grosso, dijo que el acuerdo anuló la legislación ambiental y señaló únicamente a los agricultores de soya. Agregó que fue diseñado para satisfacer las demandas del mercado europeo, que ahora representan menos del 14% de las exportaciones de soya de Brasil.

La expansión de la soya podría provocar la pérdida de bosques

Ana Paula Valdiones, del observatorio de políticas Observa-MT con sede en Mato Grosso, dijo que la nueva ley estatal fue un gran retroceso ambiental que obstaculizaría las iniciativas de conservación.

"El debilitamiento o fin de la moratoria de la soya podría provocar un aumento de la deforestación, ya sea a través de la conversión directa de la vegetación nativa restante, la expansión de la frontera agrícola o la especulación de tierras", dijo.

Greenpeace, que apoyó la moratoria, también afirmó que el fin del compromiso podría impulsar una expansión descontrolada de la soya en Amazonía, aumentando la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero de Brasil.

En un estudio preliminar del Instituto de Investigación Ambiental de Amazonía, una organización sin fines de lucro, se indica que el fin de la moratoria podría aumentar la deforestación en la región hasta en un 30% para 2045, socavando los objetivos ambientales de Brasil.

Lima, del Ministerio de Medio Ambiente, puso en duda el cálculo, diciendo que no estaba familiarizado con sus supuestos subyacentes, incluyendo si tiene en cuenta los compromisos individuales de las empresas o las leyes extranjeras que restringen el acceso al mercado para productos vinculados a la deforestación.

Dijo que el crecimiento del mercado de la soya probablemente aumentaría la deforestación legal, que ahora representa alrededor del 10% al 15% de la pérdida total de bosques. Pero agregó que la deforestación general podría seguir disminuyendo, aunque más lentamente, si el gobierno mantiene sus esfuerzos de aplicación de la ley.