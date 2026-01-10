Estados Unidos lanza ataques en Siria tras emboscada

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos lanzó otra ronda de ataques de represalia contra el Estado Islámico en Siria tras la emboscada del mes pasado en la que murieron dos soldados y un intérprete civil estadounidenses en el país.

Los ataques a gran escala, realizados por Washington junto con fuerzas aliadas, ocurrieron aproximadamente a las 12:30 de la tarde tiempo del Este de Estados Unidos, según el Comando Central estadounidense. En la ofensiva fueron alcanzados varios blancos del EI en toda Siria.

Los ataques del sábado forman parte de una operación más amplia, que a su vez es parte de la respuesta del presidente Donald Trump al mortal ataque del EI en el que murieron el sargento Edgar Brian Torres Tovar, el sargento William Nathaniel Howard y Ayad Mansoor Sakat, el intérprete civil, en Palmira el mes pasado.

"Nuestro mensaje sigue siendo firme: si dañas a nuestros combatientes, te encontraremos y te mataremos en cualquier parte del mundo, sin importar cuánto intentes evadir la justicia", advirtió el Comando Central de Estados Unidos en un comunicado.

Un día antes, funcionarios sirios dijeron que sus fuerzas de seguridad habían arrestado al líder militar de las operaciones del EI en Oriente Medio.

Las fuerzas armadas estadounidenses indicaron que los ataques del sábado se llevaron a cabo junto con fuerzas aliadas, sin especificar qué fuerzas participaron.

El gobierno de Trump le puso Operación Hawkeye Strike a la respuesta a los ataques de Palmira. Torres Tovar y Howard eran miembros de la Guardia Nacional de Iowa.

Se inició el 19 de diciembre con otro ataque a gran escala que alcanzó 70 blancos en el centro de Siria, en los cuales había infraestructura y armas del EI.

Las Fuerzas Democráticas Sirias, encabezadas por los kurdos, han sido durante años el principal socio de Estados Unidos en la lucha contra el EI en Siria, pero desde la destitución del ex presidente sirio Bashar Assad en diciembre de 2024, Washington ha estado coordinando cada vez más con el gobierno central en Damasco.

Recientemente, Siria se unió a la coalición global contra el EI.