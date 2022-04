Comienza en el Parlamento Europeo la comisión de investigación sobre el espionaje con Pegasus

Bruselas, 19 abr (EFE).- La comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre el espionaje mediante el software Pegasus comenzó este martes sus trabajos para recabar información sobre el uso de este programa y cómo atajar estos escándalos, tan solo un día después de que se desvelara que más de 60 líderes independentistas fueron víctimas de este 'spyware'.



La comisión de investigación se dedicará a recabar información sobre estos escándalos y escuchará a expertos de entidades como Forbidden Stories, Citizen Lab o Amnistía Internacional para elaborar una informe final con recomendaciones legislativas a nivel europeo para atajar los casos de espionaje gubernamental ilegal.



La decisión de establecer esta comisión parlamentaria ya se tomó en febrero de este año tras las primeras revelaciones de espionaje masivo en el verano de 2021 por parte de gobiernos hacia periodistas, opositores, activistas y empresarios.



El presidente de esta comisión será el popular holandés Jeroen Lenaers, mientras que una de sus vicepresidentas será la eurodiputada de ERC Diana Riba, una de las líderes independentistas cuyo dispositivo fue infectado por Pegasus.



El "spyware" israelí Pegasus, originalmente comercializado para la vigilancia de delitos graves y terrorismo, puede instalarse de manera encubierta en teléfonos móviles y otros dispositivos y, sin conocimiento de la víctima, otorgar al atacante el control total sobre el dispositivo.



Este lunes, la investigación de Citizen Lab y la publicación de The New Yorker reveló que 63 independentistas han sido víctimas del programa Pegasus, que solo pueden comprar gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad para combatir el crimen y el terrorismo.



Varios diputados que formarán parte de esta comisión parlamentaria reclamaron, en conferencia de prensa, la cooperación plena de los gobiernos europeos y de la Comisión Europea, así como que la desarrolladora del software, la israelí NSO, comparezca ante la Eurocámara lo antes posible.



Riba (ERC) dijo esperar que los casos ya desvelados y que se tratarán en la Eurocámara sean "el trampolín" para elaborar un marco legislativo y herramientas "para que no se den más casos como los que hemos encontrado".



Durante la primera sesión de esta comisión, el exministro del Interior español y eurodiputado del PP Juan Ignacio Zoido insistió en que, respecto a las víctimas de espionaje en la política española, España "es una democracia consolidada que mantiene un profundo respeto al Estado de Derecho y cualquier tipo de intervención se hace siempre con el amparo de la ley y con plenas garantías judiciales"



"Los propios expertos han reconocido que no hay evidencias conclusivas que vinculen las acusaciones recientes al Gobierno de España. Ojalá todos los miembros de esta comisión, incluidos algunos fugitivos de la justicia, hubieran respetado el Estado de derecho del mismo modo que lo hacen las fuerzas de seguridad españolas", recalcó Zoido.



También formarán parte de esta comisión otro exministro español, el socialista Juan Fernando López Aguilar (ocupó la cartera Justicia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2007) y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont (JxCat).