Comienza selección del jurado por caso Maxwell, presunta proxeneta de Epstein

NUEVA YORK (EFE).- El proceso contra Ghislaine Maxwell, la presunta proxeneta acusada de captar adolescentes para que el magnate Jeffrey Epstein pudiera abusar de ellas, tiene este martes una de sus fases preliminares con la selección del jurado, que será pública por decisión de la jueza Alison J.Nathan.



Se desconoce cuánto tiempo puede demorar la selección del jurado de doce miembros, pero en todo caso la fecha de la primera vista está fijada para el 29 de noviembre.

Los abogados de Maxwell, de 59 años, habían pedido que esa selección se hiciera a puerta cerrada para evitar dar mayor publicidad a un caso ya de por sí extremadamente mediático, pero Nathan, de la corte federal del distrito sur de Manhattan, argumentó que prevalece la primera enmienda de la Constitución, que protege la libertad de prensa.

Los cuestionarios a los jurados por regla general preguntan si un miembro del jurado potencial tiene conocimiento previo de un caso criminal, de artículos de noticias u otras fuentes, si conoce a personas relacionadas con el caso, y si ellos o personas que conocen han sido víctimas de los delitos juzgados; en caso afirmativo, quedan descartados por los posibles prejuicios con que acudirán a las vistas.

Además, se suele tener en cuenta criterios de edad, raza y profesión para formar jurados que sean en lo posible lo más representativos de la sociedad.

Maxwell, hija de un rico empresario británico, está en prisión desde julio de 2020 y la jueza ha denegado su libertad condicional alegando que posee tres pasaportes y hay riesgo de fuga.

Al respecto, el diario New York Times recoge hoy en un artículo las numerosas quejas del equipo de defensores de Maxwell por sus condiciones de detención, tan estrictas que uno de los abogados la compara con las del personaje del psicópata Hannibal Lecter en la película "The Silence of the Lambs" ("El silencio de los inocentes").

La jueza ha desestimado casi todos los pedidos de la defensa, como levantar el anonimato de las víctimas que testificarán en la sala bajo seudónimo, y para proteger su identidad ha prohibido la labor de los llamados "artistas de la sala", contratados para dibujar casos mediáticos de los que no pueden obtenerse fotografías.

Para el rotativo, el juicio a Maxwell es una especie de "juicio por procuración" al principal acusado, Jeffrey Epstein, detenido en julio de 2019 y que se suicidó en la celda de la prisión de Manhattan en la que permanecía desde agosto de ese mismo año.

El suicidio de Epstein se produjo justo un mes después de que se le acusara formalmente de abusar y explotar a decenas de adolescentes tanto en su mansión de Manhattan (Nueva York) como en su residencia de Palm Beach (Florida) y su propiedad de las Islas Vírgenes, presuntamente con la ayuda de Maxwell, con la que en el pasado había tenido una relación sentimental.