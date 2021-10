Comisión avala acusar de desacato a Steve Bannon

Una comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero aprobó el martes por unanimidad acusar de desacato al Congreso al exasesor de la Casa Blanca Steve Bannon, después de que el aliado del expresidente Donald Trump ignoró una citación para presentar documentos y testimonio.

Trump, quien sigue defendiendo a sus simpatizantes que irrumpieron en el Capitolio ese día, ha tratado agresivamente de bloquear el trabajo de la comisión, instruyéndole a Bannon y a otras personas que no respondan a preguntas relacionadas con la pesquisa. El exmandatario también ha interpuesto una demanda para tratar de impedir que el Congreso obtenga documentos de la Casa Blanca.

Sin embargo, los legisladores han dejado claro que no darán marcha atrás mientras recopilan hechos y testimonios sobre el ataque perpetrado por partidarios de Trump y que dejó decenas de policías heridos, hizo que los legisladores salieran corriendo por sus vidas e interrumpió la certificación de la victoria electoral del presidente Joe Biden.

El presidente de la comisión, el representante Bennie Thompson, dijo el martes que Bannon "está solo en su desafío a la orden de comparecencia" y que el panel no aceptará un no por respuesta.

Señaló que si bien Bannon puede estar "dispuesto a ser un mártir de la vergonzosa causa de encubrir lo ocurrido el 6 de enero, de demostrar su completa lealtad al expresidente", el voto a favor de la acusación de desacato es una advertencia para otros testigos.

"No nos detendremos. No nos distraeremos. Y no nos retrasaremos", añadió Thompson.

La votación del martes por la tarde envía la resolución de desacato al pleno de la Cámara de Representantes, que tiene previsto votar la medida el jueves. La aprobación de la cámara baja enviaría el asunto al Departamento de Justicia, que entonces decidiría sobre presentar cargos penales contra Bannon.