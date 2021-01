Con meme de Sanders, Trudeau llama a quedarse en casa por pandemia

Con un método poco común, esta vez utilizando un meme del senador de Estados Unidos, Bernie Sanders, el primer ministro de Canadá, Justin Tradeau, llamó a su población a permanecer en casa tras la creciente ola de casos de Covid-19 que atraviesa su país.

El mandatario canadiense utilizó sus redes sociales para lanzar este llamado a la ciudadanía en el que hizo una mezcla de humor y la urgencia por atender las medidas sanitarias.

La "víctima" de esto fue el demócrata Bernie Sanders, quien el miércoles se volvió tendencia en redes sociales cuando acudió a la toma de protesta de su colega y hoy presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Ahí, el legislador no sólo llamó la atención por portar unos guantes tejidos y una chamarra, sino, además, los usuarios resaltaron su manera de sentar, pues consideraron que el demócrata sufría de frío.

La imagen causó muchos montajes de Sanders "sentado" en diferentes lugares, hecho que este sábado recopiló el primer ministro canadiense, ya que en su mensaje de redes sociales, el legislador hizo aparición.

"Una cosa fue cuando mi hijo interrumpió mi conferencia de prensa hace un mes más o menos, pero esto (en referencia a Bernie Sanders sentado a sus espaldas) ... Ahora no es el momento de viajar. Quédese en casa, y con eso me refiero a su propia casa", bromeo.