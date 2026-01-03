Condenan a periodistas, youtubers y militares

Pakistán.- Un tribunal de la capital de Pakistán condenó el viernes a cadena perpetua a siete personas, entre ellas, tres periodistas, dos youtubers y dos oficiales retirados del ejército, tras declararlos culpables de incitar a la violencia durante los disturbios ocurridos en 2023 y de difundir el odio contra las instituciones estatales.

Un juez del tribunal antiterrorista, Tahir Abbas Sipra, anunció el veredicto en Islamabad tras completar los juicios realizados en ausencia.

Ninguno de los acusados estuvo presente en el tribunal. Han vivido en el extranjero tras dejar el país para evitar el arresto.

Entre los condenados se encuentran el exeditor Shaheen Sehbai, los periodistas Sabir Shakir y Moeed Pirzada, los youtubers Wajahat Saeed Khan y Haider Raza Mehdi, y los oficiales retirados del ejército Adil Raja y Akbar Hussain.

Según la orden del tribunal, los cargos contra los hombres acusados se derivan de los disturbios violentos que estallaron en mayo de 2023 tras el arresto del ex primer ministro Imran Khan en un caso de corrupción.

Según la fiscalía, los siete hombres, conocidos por apoyar públicamente a Khan, habían incitado a la gente a la violencia durante los disturbios del 9 de mayo de 2023, cuando los manifestantes atacaron instalaciones militares, porque Khan culpó repetidamente de su destitución a Estados Unidos y al ejército de Pakistán.