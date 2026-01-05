logo pulso
Condenan países de AL incursión en Venezuela

Por AP

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Condenan países de AL incursión en Venezuela

Ciudad de México.- Los gobiernos de Uruguay, México, Brasil, Colombia, Chile y España se pronunciaron el domingo en contra de la incursión militar estadounidense en Venezuela ocurrida la víspera, en la que fueron capturados el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa.

En un comunicado conjunto, los gobiernos de esos países expresan su "profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente" en territorio venezolano, las cuales "contravienen principios fundamentales del derecho internacional". Denunciaron que dicho actuar constituye un "precedente sumamente peligroso" para la paz y la seguridad regional, y pone en riesgo a la población civil.

Asimismo, los países firmantes reiteraron que América Latina y el Caribe es una zona de paz, "construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención", y exhortaron a la unidad regional frente a acciones que pongan en riesgo la estabilidad. Señalaron que la situación en Venezuela debe resolverse por vías pacíficas, en las que se respeta la voluntad del pueblo venezolano sin interferencias externas, y exhortaron a Naciones Unidas a contribuir para apaciguar las tensiones y preservar la paz en la región.

