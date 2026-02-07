Conductor lesionado tras volcadura de tráiler en la carretera a Guadalajara
Conductor resulta herido en accidente vial
Un conductor de tráiler resultó lesionado luego de volcar la unidad que conducía sobre la carretera a Guadalajara, la tarde de este sábado.
Los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas en el kilómetro 21+500, entre el tramo de la presa del peaje y la comunidad de Pozuelos, con dirección hacia Guadalajara.
De acuerdo con la información disponible, el operador del tráiler —que transportaba vigas de acero— circulaba sobre dicha vía cuando, al salir de una curva, perdió el control hacia su lado derecho, lo que provocó que se saliera de la cinta asfáltica y terminara volcándose, quedando con las llantas hacia arriba.
Tras el accidente, el conductor quedó prensado dentro de la cabina del vehículo.
Al lugar acudieron paramédicos y personal de Protección Civil de la SSPC municipal, quienes realizaron maniobras para liberar al lesionado y posteriormente lo trasladaron a recibir atención médica.
Pulso Online
