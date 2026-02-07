logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Fotogalería

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Conductor lesionado tras volcadura de tráiler en la carretera a Guadalajara

Conductor resulta herido en accidente vial

Por Pulso Online

Febrero 07, 2026 08:12 p.m.
A
Conductor lesionado tras volcadura de tráiler en la carretera a Guadalajara

Un conductor de tráiler resultó lesionado luego de volcar la unidad que conducía sobre la carretera a Guadalajara, la tarde de este sábado.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas en el kilómetro 21+500, entre el tramo de la presa del peaje y la comunidad de Pozuelos, con dirección hacia Guadalajara.

De acuerdo con la información disponible, el operador del tráiler —que transportaba vigas de acero— circulaba sobre dicha vía cuando, al salir de una curva, perdió el control hacia su lado derecho, lo que provocó que se saliera de la cinta asfáltica y terminara volcándose, quedando con las llantas hacia arriba.

Tras el accidente, el conductor quedó prensado dentro de la cabina del vehículo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Al lugar acudieron paramédicos y personal de Protección Civil de la SSPC municipal, quienes realizaron maniobras para liberar al lesionado y posteriormente lo trasladaron a recibir atención médica.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Conductor lesionado tras volcadura de tráiler en la carretera a Guadalajara
Conductor lesionado tras volcadura de tráiler en la carretera a Guadalajara

Conductor lesionado tras volcadura de tráiler en la carretera a Guadalajara

SLP

Pulso Online

Conductor resulta herido en accidente vial

Presidente Milei encabeza ceremonia con histórico sable corvo de San Martín
Presidente Milei encabeza ceremonia con histórico sable corvo de San Martín

Presidente Milei encabeza ceremonia con histórico sable corvo de San Martín

SLP

AP

Decisión de mudar sable corvo de San Martín genera controversia en Argentina

Tribunal de Apelaciones 5to Circuito respalda detención de inmigrantes sin fianza
Tribunal de Apelaciones 5to Circuito respalda detención de inmigrantes sin fianza

Tribunal de Apelaciones 5to Circuito respalda detención de inmigrantes sin fianza

SLP

AP

El Tribunal de Apelaciones del 5to Circuito respalda la detención de inmigrantes sin derecho a fianza, fortaleciendo la política de inmigración del gobierno Trump.

Partido Liberal Democrático y Sanae Takaichi en Elecciones Parlamentarias de Japón
Partido Liberal Democrático y Sanae Takaichi en Elecciones Parlamentarias de Japón

Partido Liberal Democrático y Sanae Takaichi en Elecciones Parlamentarias de Japón

SLP

AP

La primera ministra japonesa Sanae Takaichi espera una victoria en las elecciones parlamentarias para fortalecer su agenda política conservadora.