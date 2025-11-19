Conflicto en la región por ataques aéreos en el Líbano

SIDÓN, Líbano (AP) — El ejército israelí lanzó múltiples oleadas de ataques aéreos en el sur del Líbano el miércoles sobre lo que dijo eran instalaciones de almacenamiento de armas de Hezbollah, después de que un ataque con drones más temprano en el día matara a una persona e hiriera a varias más, incluidos estudiantes en un autobús.

La nueva ola de ataques se produjo mientras las tensiones entre Israel y los grupos violentos se intensifican. Un ataque aéreo el martes por la noche mató a 13 personas en el campo de refugiados palestinos de Ein el-Hilweh, el más mortífero de los ataques israelíes desde un alto al fuego en la guerra entre Israel y Hezbollah hace un año.

Mientras tanto, hospitales en Gaza dijeron que ataques israelíes mataron al menos a 25 palestinos.

El ejército israelí advirtió el miércoles por la tarde que atacaría objetivos en varias aldeas en el sur del Líbano, describiéndolos como infraestructura de Hezbollah, y pidió a las personas que se alejaran de los lugares. Más de una hora después, los ataques comenzaron en las aldeas de Shehour y Deir Kifa. Por ahora no se han reportado víctimas.

El ejército israelí dijo que Hezbollah estaba trabajando para restablecerse y reconstruir su capacidad en el sur del Líbano, sin proporcionar evidencia. Indicó que las instalaciones atacadas estaban incrustadas entre civiles y violaban los entendimientos entre Israel y Líbano. Israel acordó un alto al fuego y retirarse del sur del Líbano el año pasado y Líbano acordó sofocar la actividad de Hezbollah en el área.

Más temprano el miércoles, un ataque aéreo israelí contra un automóvil en la aldea de Tiri en el sur del Líbano mató a una persona e hirió a 11, incluidos estudiantes a bordo de un autobús cercano, según el Ministerio de Salud libanés y los medios estatales.

La estatal Agencia Nacional de Noticias reportó que un autobús escolar con estudiantes pasaba cerca del automóvil que fue alcanzado. El conductor del autobús y varios estudiantes resultaron heridos, según el informe.

El ejército israelí dijo más tarde que mató a un operativo de Hezbollah en el ataque con drones.

En el campo de refugiados de Ein el-Hilweh, justo afuera de la ciudad portuaria de Sidón, la vida parecía normal el miércoles, pero las autoridades libanesas impidieron la entrada de periodistas. En el lugar del ataque, los paramédicos buscaban restos humanos alrededor de un muro que estaba manchado de sangre. Varios autos estaban quemados y había vidrios rotos y escombros esparcidos por el suelo.

El ejército israelí dijo que atacó un complejo de entrenamiento de Hamás que estaba siendo utilizado para preparar un ataque contra Israel y su ejército. Agregó que el ejército israelí continuaría actuando contra Hamás dondequiera que opere.

Hamás condenó el ataque y negó en un comunicado que el campo de deportes que fue alcanzado fuera su complejo de entrenamiento.

Las facciones palestinas en los 12 campos de refugiados del Líbano comenzaron a entregar sus armas al Estado libanés a principios de este año. El gobierno ha dicho que también trabajará en desarmar a Hezbollah, pero Hezbollah lo ha rechazado mientras Israel continúe ocupando varias colinas a lo largo de la frontera y realice ataques casi diarios.

Estados Unidos ha aumentado recientemente la presión sobre Líbano para que trabaje más en desarmar a Hezbollah y canceló un viaje planeado a Washington esta semana por el comandante del ejército libanés, el general Rudolph Haikal.

Un alto oficial del ejército libanés dijo a The Associated Press que los funcionarios estadounidenses estaban enojados por un comunicado del ejército el domingo que culpaba a Israel de desestabilizar Líbano y bloquear el despliegue militar libanés en el sur. El oficial habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente.

La última guerra entre Israel y Hezbollah comenzó el 8 de octubre de 2023, al día siguiente de los ataques de Hamás contra Israel, cuando Hezbollah empezó a disparar cohetes contra Israel diciendo que era por solidaridad con Hamás. Israel lanzó un bombardeo generalizado del Líbano que debilitó severamente a Hezbollah, seguido de una invasión terrestre.

Esa guerra, la más reciente de varios conflictos que involucran a Hezbollah en las últimas cuatro décadas, mató a más de 4.000 personas en Líbano, incluidos cientos de civiles, y causó una destrucción estimada en 11.000 millones de dólares, según el Banco Mundial. En Israel, murieron 127 personas, incluidos 80 soldados.

Ataques israelíes matan a 25 en Gaza

El Ministerio de Salud de Gaza indicó que ataques israelíes mataron a 25 palestinos e hirieron a 77 desde la tarde. Los hospitales que recibieron los cuerpos indicaron que los ataques israelíes ocurrieron a ambos lados de la línea amarilla establecida en el alto al fuego del mes pasado. La frontera divide el enclave en dos, dejando la zona fronteriza bajo control militar israelí mientras que el área más allá está destinada a servir como una zona segura.

Funcionarios de los hospitales al-Ahli, Shifa, Nasser y Kuwaiti informaron que recibieron muertos de la Ciudad de Gaza, Jan Yunis y el área de Muwasi, el campamento de desplazados del sur de Gaza. Un ataque israelí también mató a una persona en Shijaiyah, un barrio de la Ciudad de Gaza fuera de la zona segura donde las fuerzas israelíes permanecen desplegadas.

El ejército israelí indicó que sus ataques respondieron a militantes que habían abierto fuego contra las fuerzas israelíes en Jan Yunis más temprano en el día. Dijo que no hubo soldados muertos.

Los ataques israelíes han disminuido desde que el acuerdo de alto al fuego entró en vigor el 10 de octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza, aunque no han cesado por completo. El ministerio, que no distingue entre civiles y combatientes, ha reportado 280 muertes desde que comenzó la tregua, un promedio de más de siete por día. Cada lado ha acusado al otro de violar sus términos, que incluyen aumentar el flujo de ayuda a Gaza y devolver rehenes —vivos o muertos— a Israel.

Las muertes están entre los más de 69.000 palestinos muertos desde que Israel lanzó su ofensiva hace más de dos años en respuesta al ataque del 7 de octubre del 2023 en que milicianos mataron a 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a unas 250. El Ministerio de Salud de Gaza, parte del gobierno dirigido por Hamás y compuesto por profesionales médicos, mantiene registros detallados considerados como una estimación confiable por la ONU y muchos expertos independientes.