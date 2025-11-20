Conflicto entre Paz y Lara por destitución de ministro y creación de dependencia estatal

LA PAZ, Bolivia (AP) — A casi dos semanas de haber asumido comenzaron a aflorar los roces entre el presidente boliviano Rodrigo Paz y su vicepresidente Edman Lara por la destitución de un ministro y la creación de una nueva dependencia estatal.

En la mañana del jueves el mandatario designó a través de un decreto a Jorge Franz García como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Freddy Vidovic después que se confirmara que éste último tenía una sentencia por favorecer la evasión de un acusado por la justicia hace de más de 10 años.

Vidovic había jurado en el cargo la pasada semana a sugerencia de Lara, de quien es cercano y que en el pasado fue su representante legal.

En sus redes sociales Lara cuestionó la decisión y desafió a Paz dándole a Vidovic un cargo en la Dirección de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la vicepresidencia, pese a que el mandatario había advertido que "no se puede ejercer un cargo público con una sentencia".

Horas después, Paz fue por más y decidió cerrar el ministerio.

"El Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien enterradito", dijo el presidente en una conferencia de prensa.

Pero este no fue el único entredicho de Paz y Lara.

Los parlamentarios cercanos al vicepresidente manifestaron su disconformidad con la creación de un Viceministerio de Coordinación Legislativa que, aseguran, tiene varias de las atribuciones que corresponden al vicepresidente y convocaron para el viernes a una marcha en defensa de Lara.

"Lo que ha hecho Paz es inconstitucional, lo deben estar asesorando mal porque él no puede crear un Viceministerio dándole atribuciones que son exclusivas de un vicepresidente porque así lo dice la Constitución", dijo en sus redes sociales Lara, quien se dispone a regresar de Brasil, donde participó de la Cumbre Climática.

Paz, por su parte, mencionó que en la víspera intentó comunicarse con Lara. "Entiendo que es difícil la comunicación desde el exterior y, cuando retorne, lo esperaré para poder dialogar", manifestó el mandatario.

Lara se hizo popular en las redes sociales con su promesa de "barrer la corrupción" y luego de hacerse pública la sentencia que pesaba contra Vidovic salió en su defensa.

El caso de Vidovic data de 2015, cuando defendió legalmente a Martín Belaunde, un empresario que fue asesor del expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016) y que huyó de Bolivia después de que le negaran el asilo político.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, explicó en una conferencia de prensa la noche del miércoles que en los registros de antecedentes penales de Vidovic no figuraba la condena. La sentencia fue confirmada poco después por el Tribunal Supremo de Justicia tras una revisión.