Incendio Controlado en Pabellones de la COP30 en Brasil

BELÉM, Brasil (AP) — Un incendio se propagó brevemente por los pabellones utilizados para las conversaciones climáticas de la ONU en Brasil y obligó a desalojar el recinto el jueves, en el penúltimo día de la COP30. Trece personas fueron tratadas por inhalación de humo, dijeron funcionarios.

Los organizadores dijeron que el incendio fue controlado en unos seis minutos. Los bomberos ordenaron desalojar todo el sitio de la conferencia, y no estaba claro cuándo se reanudarían las conversaciones.

El ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino, dijo a los periodistas en el lugar que el incendio comenzó cerca del pabellón de China, que estaba entre varios pabellones instalados para eventos paralelos a las conversaciones climáticas.

El incendio se propagó rápidamente a los pabellones vecinos, indicó Samuel Rubin, una de las personas a cargo de un pabellón de entretenimiento y cultura. Dijo que los pabellones cercanos incluyen muchos de los pabellones de África y uno destinado a la juventud.

Un video mostró enormes llamas en uno de los pabellones, que son estructuras de lona o tela reforzada que típicamente tienen tres paredes y un piso .

El gobernador del estado de Pará, Helder Barbalho, dijo al medio local G1 que una falla de un generador o un cortocircuito en un stand podrían haber ocasionado el incendio.

Gabi Andrade, una voluntaria de la COP30 de la ciudad anfitriona de Belém, dijo que ha estado trabajando en acreditaciones en la conferencia durante las últimas tres semanas. El jueves fue su primera tarde libre y acababa de salir de su descanso para almorzar y estaba explorando el pabellón de Singapur cuando estalló el incendio.

Dijo que vio humo negro. Un guardia de seguridad le agarró la mano y le mostró la salida mientras ella lloraba y gritaba "¡fuego!".

Añadió que le preocupaba lo que esto significaría para la reputación de Brasil como huésped de las conversaciones. "Es muy triste para nosotros", dijo. "Todos trabajamos muy duro".