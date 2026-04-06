Congo recibirá deportados desde EU

Kinshasa, RDC.- La República Democrática del Congo recibirá a migrantes como parte de un nuevo acuerdo del programa de terceros países del gobierno estadounidense informó el gobierno congoleño, siendo el más reciente país africano en recibir a migrantes deportados desde EU.

El Ministerio de Comunicaciones congoleño señaló en un comunicado que los deportados comenzarán a llegar a la República Democrática del Congo este mes, sin ofrecer más detalles sobre la fecha ni sobre el número de deportados previsto.

El Ministerio describió el acuerdo como "temporal" y afirmó que refleja el "compromiso con la dignidad humana y la solidaridad internacional" del Congo. Agrega que no supondrá ningún costo para el gobierno, ya que Estados Unidos cubrirá la logística necesaria.

Estados Unidos ha alcanzado acuerdos de deportación a terceros países con al menos otras siete naciones africanas, muchas de ellas entre los países más afectados por las políticas del gobierno del presidente Donald Trump que han restringido el comercio, la ayuda y la migración.

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El gobierno de Trump ha gastado al menos 40 millones de dólares para deportar a unos 300 migrantes a países distintos de los suyos, según un informe.