Congresistas hispanos desaprueban reunión que Trump sostendrá con AMLO

Congresistas hispanos de Estados Unidos enviaron una carta al presidente de ese país, Donald Trump, para desaprobar la próxima visita del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a la Casa Blanca.

Consideran que es un intento "descarado" de politizar la importante relación entre Estados Unidos y México a lo largo de "líneas partidistas", por lo que recomiendan encarecidamente que reconsidere y cancele esta reunión.

Congresistas hispanos republicanos del Caucus, 38 en total, encabezados por Joaquín Castro expresaron su preocupación por el reciente anuncio en torno a la invitación que se hizo al mandatario mexicano para los primeros días de julio.

En la misiva firmada este miércoles 1 de junio, señalan que "si bien esta reunión puede parecer estar relacionada con el comercio y vinculado al nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), no es más que un intento de distraerse de la crisis del coronavirus crisis y su fracaso para liderar una respuesta adecuada a la pandemia".

Le recuerdan que, en la frontera, en estados como Texas y Arizona, Covid-19 está fuera de control y "su falta de el liderazgo ha resultado en la muerte de más de 120 mil estadounidenses y en el desastre económico más grave desde la Gran Depresión, en donde se ha diezmado a las comunidades latinas".

Además, añaden, "cualquier reunión con el presidente de México debería incluir una explicación de por qué el Pentágono mantiene 4 mil soldados en la frontera a pesar de no hay signos de una crisis real y un plan para Estados Unidos para terminar los Protocolos de Protección de Migrantes, que tienen abandonó a más de 60 mil solicitantes de asilo en México, que viola el derecho internacional y somete a mujeres, hombres y niños vulnerables a abuso, tráfico sexual, secuestro y explotación".

Los congresistas hispanos comentan que esta reunión, "aunque aparentemente sea para discutir el USMCA, solo tiene en el programa al presidente López Obrador, entendemos que no incluirá al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, cuyo país es una parte clave de este acuerdo comercial".

Le dicen al presidente Trump que "si realmente la reunión está centrada en discutir el USMCA, celebrar una reunión más tarde sería lo más apropiado para asegurar que todos los países involucrados puedan asistir".

"Su decisión de llevar a cabo la reunión cuando el Congreso de Estados Unidos no está en sesión; cuando los miembros del Congreso estarán en sus distritos dirigiéndose a atender las necesidades de comunidades en los Estados Unidos que han sido devastadas por la pandemia, es un intento descarado de politizar la importante relación entre Estados Unidos y México a lo largo de líneas partidistas".

Por todas las razones mencionadas anteriormente, le recomendamos encarecidamente que reconsidere y cancele esta reunión.