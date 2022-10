Conmoción en India por caso de violación y agresión con fuego a menor

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- El caso de una menor de 15 años de edad que fue violada y a la que le prendieron fuego ha causado conmoción en India. La niña se debate entre la vida y la muerte en el hospital.

La policía del estado de Uttar Pradesh detuvo el lunes pasado a un joven de 18 años y a la madre de éste, como sospechosos de haber vertido queroseno sobre la niña y haberle prendido fuego al enterarse de que estaba embarazada, informó la cadena CNN, citando fuentes policiales.

"Está en estado crítico. Los médicos están tratando de salvarla pero (puede que) no haya esperanza de supervivencia", dijo la madre de la niña a CNN.

La niña sufrió quemaduras en aproximadamente el 80% de su cuerpo, según dijo al medio el doctor S.P. Singh, superintendente médico de la Universidad de Ciencias Médicas, que la está tratando.

De acuerdo con Kamlesh Kumar Dixit, alto funcionario policial, y la madre de la menor, la violación ocurrió hace unos tres meses. El violador fue el primo de 18 años de la niña, quien quedó embarazada.

Mujeres violadas son casadas con su agresor

La niña no contó nada sobre la agresión a su madre, quien se enteró cuando descubrió que la niña estaba embarazada. Entonces aceptó casarla con el supuesto agresor.

La madre del presunto violador dijo que pagaría el aborto de la niña y que la casaría con su hijo. Los matrimonios de mujeres violadas con sus violadores no son inusuales en India.

Sin embargo, cuando la menor fue a casa del presunto violador para casarse, él y su madre le prendieron fuego. Ahora, la madre de la niña quiere que el muchacho sea ahorcado.

La policía ya investiga el asunto.