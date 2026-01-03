Conmoción total tras incendio en Crans Montana

Crans Montana, Suiza.- La conmoción es total en el segundo día del año en la localidad de esquí de Crans Montana, donde un incendio durante una fiesta de Nochevieja causó cuarenta muertes, la mayoría de personas muy jóvenes, incluso de catorce y quince años, según los llamamientos lanzados por las familias de las personas desaparecidas.

Pasadas más e 36 horas de la tragedia, las autoridades aún no han informado sobre la identidad de las víctimas, aunque el Gobierno de Italia ha señalado que la primera identificada a través del ADN es un adolescente de 16 años de este país.

Para ello, han señalado que se cuenta con un dispositivo en el que participan 40 expertos forenses que trabajan a contrarreloj en esta delicada y terrible tarea.

La jornada ha servido para establecer que la causa más probable del incendio en el bar ´Le Constellation´ fueron bengalas encendidas y colocadas en botellas de champán.

Estos elementos pirotécnicos "se acercaron demasiado al techo, que se encendió muy rápido y de manera general", sostuvo la fiscal general del cantón de Valais (al que pertenece Crans Montana).

Esta conclusión preliminar es resultado del análisis de vídeos tomados con teléfonos de personas que se encontraban en el local siniestrado.

En la misma dirección apuntan los testimonios de supervivientes y las declaraciones tomadas a los dos responsables del establecimiento, quienes explicaron a los investigadores la configuración interior del local, los trabajos que se habían realizado en éste así como su capacidad.

Por otra parte, la policía ha actualizado el número de heridos, que ahora cifra en 119, frente a los 115 sobre de los que se informó anteriormente.

De ellos, 71 son de nacionalidad suiza, 14 franceses, 11 italianos, 4 serbios, un belga, un bosnio, un luxemburgués, un polaco y un portugués, mientras que del resto se desconoce aún la nacionalidad.

La cifra de cuarenta muertos se ha mantenido, pero tardan las respuestas de autoridades en relación a sus identidades.

Mientras, la población de Crans Montana, una concurrida y muy apreciada localidad de esquí, se encuentra en ´shock´ y se han multiplicado los puntos para depositar flores y otros objetos en recuerda de las víctimas.

Los rostros que más se ve dejar flores, llorar y abrazarse son de jóvenes que conocían a alguna de las víctimas, que escaparon de las llamas o que estaban en algún otro local de la zona en Nochevieja y ahora piensan que bien podrían haber estado entre ellas.