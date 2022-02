Constitucional de Colombia despenaliza el aborto libre hasta las 24 semanas

Bogotá, 21 feb (EFE).- La Corte Constitucional de Colombia aprobó este lunes la despenalización parcial del aborto, permitiendo la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas, aunque no eliminó el delito del Código Penal, según informó ese tribunal.

La despenalización fue aceptada en sesión extraordinaria por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados, en un proceso que lleva meses dilatado por trabas administrativas e impedimentos a jueces puestos por grupos opositores al aborto, y que hasta hoy no había abordado el debate de fondo.

Hasta la fecha el aborto solo estaba permitido en Colombia por tres causas: cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre; cuando es fruto de violación o incesto, o si hay malformación del feto, mientras que en el resto de casos está penado hasta con cuatro años y medio de cárcel.

No se trata, no obstante, de la eliminación del delito del aborto del Código Penal -seguirá castigado a partir de las 24 semanas cuando no se trate de las tres causales-, como pedían las organizaciones feministas.

La decisión fue adoptada gracias a los votos de los magistrados Alberto Rojas, Diana Fajardo y José Fernando Reyes y del conjuez Julio Andrés Ossa, quien fue elegido para desempatar la votación en la Corte y hoy propuso esta variante a la demanda que yacía en ese tribunal.

En contra votaron los magistrados Cristina Pardo, Paola Andrea Meneses, Gloria Stella Ortiz y Jorge Enrique Ibáñez, según la información facilitada por la Corte.

La decisión fue vitoreada a las puertas de la Corte Constitucional en Bogotá por medio centenar de mujeres que esperaban ataviadas con las características pañoletas verdes y que rodearon a la organización feminista Causa Justa, impulsora de la demanda.

En 2020, al menos 4,268 niñas de entre 10 y 14 años fueron madres en Colombia, un país donde este tipo de relaciones sexuales son consideradas violaciones y que por tanto podrían entrar dentro de las causas del aborto legal.

El aborto es la cuarta causa de mortalidad materna en el país y se calcula que de los 400,000 que se realizan en Colombia al año, menos del 10% son llevados a cabo en instituciones sanitarias con garantía.

Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) calificaron este lunes como un triunfo para los derechos humanos la despenalización parcial del aborto en Colombia por la Corte Constitucional, que permitirá la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas aunque no eliminó el delito del Código Penal.

"Celebramos este fallo como una victoria histórica del movimiento de mujeres colombianas que han luchado durante décadas por el reconocimiento de sus derechos", expresó la directora para las Américas de AI, Érika Guevara Rosas, citada en un comunicado de su oficina.

Agregó que "las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar son las únicas que deben tomar decisiones acerca de sus cuerpos".

"Ahora, en lugar de castigarlas, las autoridades colombianas tendrán que reconocer su autonomía sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida", expresó Guevara.

"RECONOCIMIENTO AL DERECHO A LA AUTONOMÍA"

La directora ejecutiva de la División de Derechos de Mujeres de HRW, Macarena Sáez, dijo en Twitter que esta decisión del Constitucional colombiano es "un paso mas en el reconocimiento del derecho a la autonomía y a una vida libre de violencia para mujeres y niñas en Latinoamérica".

En esa misma línea, Juan Pappier, investigador sénior de HRW para las Américas, valoró la noticia y afirmó que "la penalización del aborto es una política fracasada" que "debe terminar".

"Al igual que Argentina y México, Colombia ha tomado una decisión clave para los DD.HH. de las mujeres", señaló.

"Aunque la despenalización del aborto en las primeras 24 semanas es un paso vital para el derecho al aborto en Colombia y en América Latina y el Caribe, nadie debería ser criminalizado por acceder a un aborto. Es vital que sigamos presionando para conseguir el pleno acceso al aborto legal y seguro en todas las circunstancias en Colombia y más allá", recalcó, por su parte, Guevara Rosas.