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Conteo mantiene en vilo a peruanos

Por AP

Abril 19, 2026 03:00 a.m.
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Conteo mantiene en vilo a peruanos

Lima, Perú.- En medio de un demorado conteo de votos que mantiene en vilo a los candidatos que disputan el segundo cupo para el balotaje en Perú , el nacionalista Roberto Sánchez, llamó el sábado a sus electores ya la comunidad internacional a mantenerse vigilantes del proceso.

Contabilizadas el 93,4% de las actas oficiales, Sánchez del partido Juntos por el Perú continúa sobre el ultraconservador Rafael López Aliaga de Renovación Popular por décimas de diferencia que representan poco más de 13.000 sufragios.

La derechista Keiko Fujimori de Fuerza Popular está a la cabeza con 17,05% de votos, seguida de Sánchez con el 12,00% y en tercer lugar López Aliaga con 11,92%, según el recuento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

"Hacemos un llamado a la comunidad internacional ya nuestros electores que estemos atentos", dijo en rueda de prensa el candidato Sánchez, al considerar que la "voluntad del pueblo" ya ha sido expresada.

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La otrara ministra del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) se presentó junto a su abogado Luis Mendoza quien, según un análisis técnico propio, desestimó una reversión de la tendencia. Explicó, además, que un pedido de nulidad de los resultados sólo puede presentarse cuando éstos hayan sido proclamados oficialmente y cumpliendo los requisitos de ley.

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