Controversia en la India al apagar tras 50 años una "llama eterna" ceremonial

NUEVA DELHI (EFE).- La "llama eterna" ceremonial que desde hace 50 años homenajea a los militares indios caídos en la guerra indo-paquistaní de 1971 se apagó este viernes para su traslado a un nuevo memorial, despertando numerosas críticas.



Las autoridades indias defienden sin embargo que el Amar Jawan Jyoti o "llama eterna" que ardía en un pebetero en la Puerta de la India de Nueva Delhi nunca se extinguió, ya que durante la ceremonia castrense se trasladó en una antorcha y se "fusionó" con la existente en su nuevo destino en el Memorial Nacional de la Guerra.

"Hay que dejar claro que no hay ninguna llama que se esté extinguiendo, lo que sucede es que la llama se está llevando al Memorial Nacional de la Guerra", donde se fusionará con la ya presente en dicho lugar, explicó en declaraciones a la prensa antes de la ceremonia el secretario de Defensa de la India, Ajay Kumar.

Pero la controversia ya había encendido a la oposición india, que definió de "lamentable que la llama eterna que solía arder para nuestros valientes soldados se apague hoy", según afirmó en Twitter uno de los líderes del Partido del Congreso, Rahul Gandhi.

"Algunas personas no entenderán el patriotismo y los sacrificios. No importa, volveremos a encender la llama eterna para nuestros soldados", subrayó el político, bisnieto, nieto e hijo de los ex primeros ministros Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi y Rajiv Gandhi.

Priyanka Chaturvedi, representante de la formación política Shiv Sena en el estado occidental de Maharashtra, también dijo sentirse "triste y angustiada" por un nuevo gesto para reescribir la historia del país por parte del Gobierno del partido nacionalista hindú BJP.

"¿Cuántas ideas y monumentos más que apreciamos necesitan ser reelaborados para dar paso a una 'Nueva India'?", sentenció en Twitter Chaturvedi, después de que se acusara en repetidas ocasiones al BJP de querer borrar de la historia del país todo lo relacionado con la dinastía Nehru-Gandhi que gobernó la nación medio siglo.

Precisamente el Gobierno indio subrayó que el Amar Jawan Jyoti rendía tributo desde 1972, durante el mandato de Indira Gandhi, solo a los militares indios caído durante la guerra indo-paquistaní, mientras el Memorial Nacional de la Guerra, situado a unos 400 metros e inaugurado en 2019, homenajea a todos los militares muertos desde la independencia de los británicos en 1947.

Así lo demostró el primer ministro, Narendra Modi, durante el Día de la República de 2020, cuando honró a los soldados caídos frente al Memorial, en lugar de acudir al Amar Jawan Jyoti, tal y como marcaba hasta entonces el protocolo cada 26 de enero.

Además, añadieron desde el Gobierno, se deja así atrás el pasado colonial del país, puesto que la Puerta de la India, erigida en 1931 por el Imperio Británico, solo recoge en sus paredes los nombres de los militares del ejército del Raj británico fallecidos durante la Primera Guerra Mundial y las guerras anglo-afganas.