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Corea del Norte lanza misiles balísticos hacia el mar

Japón condena lanzamientos y señala violación a resoluciones de la ONU.

Por AP

Abril 18, 2026 08:05 p.m.
A
Corea del Norte lanza misiles balísticos hacia el mar

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte lanzó múltiples misiles balísticos hacia el mar el domingo, según informaron Corea del Sur y Japón, en la más reciente prueba de armamento norcoreano este año.

Detalles confirmados sobre los lanzamientos

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que los lanzamientos se realizaron desde la zona oriental de Sinpo, en Corea del Norte. Señaló que Corea del Sur ha reforzado su postura de vigilancia y está intercambiando información de cerca con Estados Unidos y Japón.

Reacciones oficiales y medidas adoptadas

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La oficina presidencial de Corea del Sur informó que su Consejo de Seguridad Nacional planea celebrar una reunión de emergencia para analizar los lanzamientos.

El Ministerio de Defensa de Japón también detectó los lanzamientos y afirmó que se creía que las armas habían caído en aguas frente a la costa oriental de Corea del Norte. Indicó que Tokio protestó enérgicamente ante Pyongyang y sostuvo que los lanzamientos del domingo amenazan la paz regional e internacional y que violaron resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíben cualquier actividad balística por parte de Corea del Norte.

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