Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el viernes los amplios aranceles globales del presidente Donald Trump, asestándole una importante derrota en un tema crucial de su agenda económica.

Furioso por la derrota, Trump dijo que impondrá un arancel global del 10% como alternativa mientras impulsa sus políticas comerciales por otros medios. Los nuevos aranceles se aplicarían en virtud de una ley que los limita a 150 días.

El mandatario hizo ese anuncio después de arremeter contra la Corte Suprema por anular gran parte de su amplia infraestructura arancelaria tras considerarla un uso ilegal del poder de emergencia. Trump dijo que estaba "absolutamente avergonzado" de los jueces que votaron por anular sus aranceles y calificó el fallo como "profundamente decepcionante".

"Su decisión es incorrecta", dijo. "Pero no importa porque tenemos alternativas muy poderosas".

La decisión, tomada con 6 votos a favor y 3 en contra, se centra en los aranceles impuestos en virtud de una ley de poderes de emergencia, incluidos los amplios gravámenes "recíprocos" que impuso a casi todos los países.

Su derrota ante el máximo tribunal, de mayoría conservadora, se produjo pese a una serie de victorias a corto plazo de Trump que le han permitido avanzar con aspectos clave de su amplia agenda.

Es la primera gran pieza de la amplia agenda del mandatario que llega de lleno ante el máximo tribunal del país, al que él contribuyó a moldear con el nombramiento de tres juristas conservadores durante su primer mandato.

La mayoría de los jueces concluyó que es inconstitucional que el presidente fije y cambie aranceles de manera unilateral porque la facultad tributaria pertenece "muy claramente" al Congreso. "Los redactores de la Constitución no depositaron ninguna parte del poder tributario en el Poder Ejecutivo", escribió el presidente del máximo tribunal, John Roberts.

Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh discreparon.

"Los aranceles en cuestión aquí pueden o no ser una política acertada. Pero, como cuestión de texto, historia y precedente, son claramente legales", escribió Kavanaugh.

Trump calificó a la decisión de la mayoría como "una desgracia" cuando fue notificado en su reunión matutina con varios gobernadores, según una persona con conocimiento directo de la reacción del mandatario y que declaró bajo condición de anonimato para hablar de una conversación privada.

Trump se reunía en privado con cerca de dos docenas de gobernadores de ambos partidos cuando se divulgó la decisión.

La mayoría no abordó si las empresas podrían obtener reembolsos por los miles de millones de dólares que, en conjunto, han pagado en aranceles. Muchas compañías, entre ellas Costco, la cadena de grandes almacenes, ya han acudido a tribunales inferiores para reclamar devoluciones, y Kavanaugh señaló que el proceso podría ser complicado.

"La Corte no dice nada hoy sobre si, y en tal caso cómo, el Gobierno debería proceder para devolver los miles de millones de dólares que ha recaudado de los importadores. Pero es probable que ese proceso sea un 'desastre', como se reconoció en los alegatos orales", escribió.

Hasta diciembre, el Tesoro había recaudado más de 133.000 millones de dólares de los gravámenes a las importaciones que el presidente impuso en virtud de los poderes de emergencia, según datos federales. Se calcula que el impacto durante la próxima década será de unos 3 billones de dólares.

La decisión sobre los aranceles no impide que Trump imponga gravámenes en virtud de otras leyes. Aunque esas normas imponen más limitaciones a la rapidez y severidad de las medidas del mandatario, altos funcionarios del gobierno han dicho que esperan mantener el marco arancelario vigente de conformidad con otras facultades.

Aun así, la decisión es una "victoria completa y total" para los impugnadores, dijo Neal Katyal, quien argumentó el caso en nombre de un grupo de pequeñas empresas.

"Es una reafirmación de nuestros valores constitucionales más profundos y de la idea de que el Congreso, no un solo hombre, controla la facultad de gravar al pueblo estadounidense", afirmó.

Hasta el momento, se desconoce cómo la decisión que restringe el poder de Trump para fijar y cambiar aranceles de manera unilateral podría afectar los acuerdos comerciales con otros países.

"Seguimos en estrecho contacto con la administración de Estados Unidos mientras buscamos claridad sobre los pasos que pretenden dar en respuesta a este fallo", dijo el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, y añadió que el organismo seguirá presionando para que haya aranceles más bajos.

El fallo del máximo tribunal se produce a pesar de una serie de victorias a corto plazo en el expediente de emergencia de la Corte, que han permitido que Trump mantenga demostraciones extraordinarias de poder ejecutivo en asuntos que van desde despidos de alto perfil hasta importantes recortes de financiación federal.

El presidente republicano se ha pronunciado con fuerza sobre el caso, al calificarlo como uno de los más importantes en la historia de Estados Unidos y afirmar que un fallo en su contra sería un duro golpe económico para el país. Pero la oposición legal cruzó el espectro político al incluir a grupos libertarios y proempresariales que suelen estar alineados con el Partido Republicano. Según las encuestas, los aranceles no gozan de una amplia popularidad entre el público, en medio de una preocupación más general de los votantes por el costo de vida.

La Constitución otorga al Congreso la facultad de imponer aranceles. Pero el gobierno de Trump argumentó que una ley de 1977 que permite que el presidente regule las importaciones durante emergencias también lo faculta para fijar aranceles. Otros presidentes han utilizado la ley decenas de veces, a menudo para imponer sanciones, pero Trump ha sido el primer presidente en invocarla para gravar las importaciones.

"Y el hecho de que ningún presidente haya encontrado nunca ese poder en la IEEPA es una evidencia sólida de que no existe", escribió Roberts, usando el acrónimo en inglés de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Trump estableció lo que denominó aranceles "recíprocos" para la mayoría de los países en abril de 2025 con el fin de abordar los déficits comerciales, a los que declaró una emergencia nacional. Esos aranceles llegaron tras imponer gravámenes a Canadá, China y México, supuestamente para abordar una emergencia por tráfico de drogas.

Como consecuencia, se produjo una serie de demandas, entre ellas, un caso presentado por una docena de estados mayoritariamente de tendencia demócrata, y otros interpuestos por pequeñas empresas que venden de todo, desde suministros de plomería hasta juguetes educativos y ropa de ciclismo para mujeres.

Los demandantes sostuvieron que en la ley de poderes de emergencia ni siquiera se mencionan los aranceles, y que el uso que Trump hace de ella no supera varias pruebas legales, incluida una que frustró el programa de condonación de créditos estudiantiles por 500.000 millones de dólares del entonces presidente Joe Biden.

Los tres jueces conservadores de la mayoría señalaron ese principio, que se denomina doctrina de cuestiones mayores. Sostiene que el Congreso debe autorizar claramente acciones de gran importancia económica y política.

"No hay excepción a la doctrina de cuestiones mayores por estatutos de emergencia", escribió Roberts. Los tres jueces liberales formaron el resto de la mayoría, pero no se sumaron a esa parte de la opinión.

El gobierno de Trump ha argumentado que los aranceles son diferentes porque son una parte importante del enfoque del presidente hacia los asuntos exteriores, un área en la que los tribunales no deberían cuestionar al mandatario.

Pero Roberts, junto con los jueces Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, desestimaron el argumento y escribieron que las implicaciones de asuntos exteriores no modifican el principio legal.

Las pequeñas empresas celebraron el fallo, y la Federación Nacional de Minoristas dijo que proporciona "una muy necesaria certidumbre".

"Bailé de felicidad" dijo Ann Robinson, propietaria de Scottish Gourmet en Greensboro, Carolina del Norte, cuando se enteró de la noticia.

El arancel base del 10% sobre los productos de Reino Unido puso el negocio de Robinson bajo presión y le costó alrededor de 30.000 dólares durante la temporada de otoño. No está segura de los próximos pasos del gobierno de Trump, pero dijo que, por ahora, está encantada. "¡Hora de programar mi venta de 'Dile adiós a los aranceles'!"