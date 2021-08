Crece presión en hospitales en EU por casos de menores con Covid

La presión crece en los hospitales pediátricos en Estados Unidos, al aumentar los casos de menores contagiados de Covid-19 que requieren hospitalización.

La revista "Time" publicó este jueves un artículo donde señala que, tan sólo en Louisiana, el gobernador John Bel Edwards anunció el pasado 6 de agosto que más de 3 mil menores habían sido diagnosticados con coronavirus y que, esa misma semana, una cuarta parte de los niños sometidos a pruebas de Covid-19 dieron positivo. 70 menores terminaron en el Hospital Infantil de Nueva Orleans (CHNO).

La revista advierte que no es un caso único: más de mil 900 menores fueron hospitalizados en todo Estados Unidos para el 14 de agosto. En su mayoría, los contagios se han producido en estados con baja tasa de vacunación, como Louisiana, Florida, Tennessee, Alabama y Texas que, advirtió Time, están llegando al límite.

"Nuestro sistema hospitalario en Alabama está a más de su capacidad. La semana pasada teníamos números negativos en terapia intensiva, y eso es tanto en el área pediátrica como en la de adultos", dijo a la revista el doctor David Kimberlin, codirector de la división de enfermedades infecciosas pediátricas en el Hospital Infantil de Alabama. "Los doctores están haciendo CPR (resucitación) en la parte trasera de las camionetas pickup".

La revista muestra una gráfica que muestra que entre enero y junio pasado, 1.7% de los casos pediátricos derivaron en hospitalización, pero tras la aparición de Delta la cifra subió a 1.9%.

Unos 400 menores han muerto por Covid-19 en Estados Unidos desde el inicio de la pandemia.

Aunque Delta no parece estar afectando a los menores más que otras cepas, la diferencia es que se contagia más fácil y rápidamente que otras variantes, afectando así a todos los sectores de la población.

Eso significa, indicó "Times", que si 100 niños se contagian, uno o dos terminarían en el hospital. Pero si 180 mil menores se contagian, como ocurrió en la semana que terminó el 19 de agosto, es probable que al menos mil 800 se agraven al grado de requerir hospitalización.

En Texas, donde menos de 46% de la población se ha vacunado, menos de un tercio de menores mayores de 12 años ya recibieron la vacuna contra el Covid-19. Los hospitales están saturados, reportan diversos medios.

A nivel de todo Estados Unidos, sólo 35% de los menores de entre 12 y 15 años, y 45% de los menores de 16 y 17 años han completado su esquema de vacunación, según las cifras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

A la situación, advierte "Time", se agrega que en muchas zonas los hospitales pediátricos escasean. Como en Arkansas, donde sólo hay un hospital pediátrico que atiende a los más de 3 millones de residentes del estado.

A diferencia de Texas, o Tennessee, en Maryland y Massachusetts los hospitales no están rebasados, y lo atribuye a la tasa de vacunación, que en estos últimos estados supera el 60%.