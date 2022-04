Crecen denuncias de trato "atroz" a niños inmigrantes en EEUU

MIAMI (EFE).- Defensores de inmigrantes en Estados Unidos presentaron una queja ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) al denunciar que persisten los abusos y el "trato atroz" de niños inmigrantes, informó este jueves Americans for Immigrant Justice (AI Justice).



El grupo humanitario se lamentó que continúan las irregularidades denunciadas por el 70 % de los niños que entrevistaron en 2021, que "informaron haber experimentado condiciones o abuso" mientras estaban bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

"Los niños sufren maltrato en forma de detención excesiva, abuso verbal y físico, privación de atención médica, falta de alimentos y agua suficientes, sometimiento a temperaturas que irrazonablemente frías sin acceso a mantas, separación familiar y otras violaciones de derechos humanos.

"AI Justice y otras organizaciones han estado denunciando abusos y trato atroz de niños inmigrantes a manos de CBP durante años, pero nada ha cambiado", señaló en un comunicado Jennifer Anzardo Valdés, directiva de AI Justice.

La organización dijo que presentó el miércoles la queja ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS en la que detalla "los patrones de abuso y maltrato de niños inmigrantes".

La denuncia coincide con otras de otros grupo humanitarios como Kids in Need of Defense (KIND), Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) y Florence Immigrant & Refugee Rights Project (FIRRP), que representan a niños no ciudadanos no acompañados en todo el país.

"Lo que estamos viendo es un abuso sistémico bajo la custodia de CBP, independientemente de quién esté a cargo a nivel federal", indicó la organización.

"Seguimos viendo las mismas condiciones inhumanas en la actualidad. Es hora de que CBP rinda cuentas y se haga responsable de sus acciones", agregó.

"Esta administración, como otras anteriores, se ha quedado corta en la protección de los derechos de los niños bajo la custodia de CBP", dijo Maite García, abogada de Americans for Immigrant Justice.

Este miércoles otro grupo, el Proyecto de Responsabilidad del Gobierno, pidió al Congreso y a las agencias federales de supervisión que investiguen y evalúen las condiciones de los centros de acogida para menores migrantes.

En una carta enviada el martes, la organización de vigilancia urgió revisar las condiciones de los centros administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) a través de su Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

La misiva incluye un resumen de las quejas de mala gestión y condiciones de abandono en los Centros de Ingreso de Emergencia (EIS) establecidos por el Gobierno del presidente Joe Biden ante la masiva llegada de menores no acompañados registrada el año pasado.

Las denuncias por negligencia han apuntado a varios centros, entre los que se cuenta el establecido en Fort Bliss, Texas.

En abril de 2021, el Gobierno enfrentó una ola masiva de niños migrantes que cruzaron solos la frontera desde México, y llegó a tener a más de 23,000 bajo su custodia.

El arribo de menores no acompañados no se ha detenido. Según datos del HHS, hasta el 4 de abril había bajo su custodia 10,448 menores. Otros 509 estaban bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).