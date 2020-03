Crecen focos de infección con coronavirus en EEUU

Los alarmantes brotes de coronavirus crecieron en ambas costas de Estados Unidos el martes, y ahora hay 70 casos vinculados con una conferencia de biotecnología en Boston e infecciones en 10 asilos de ancianos del área de Seattle, una de las zonas más afectadas.

Los precandidatos presidenciales Bernie Sanders y Joe Biden cancelaron súbitamente eventos de campaña ante la preocupación en torno al virus, y el gobernador de Nueva York anunció el despliegue de la Guardia Nacional para limpiar espacios públicos y entregar alimentos en un suburbio de Nueva York que se encuentra en el centro del brote infeccioso más grande en el país.

El miércoles, el gobernador de Washington Jay Inslee anunciará una prohibición a las concentraciones y eventos con más de 250 personas en prácticamente toda el área metropolitana de Seattle para intentar frenar la propagación del brote, dijo una persona con conocimiento de la decisión. La medida aplicaría a eventos deportivos como los juegos de los Marineros de Seattle del béisbol de Grandes Ligas y los Sounders de Seattle de la MLS.

La orden no prohibiría el funcionamiento de lugares de trabajo y no se prevé que incluya el cierre de escuelas, comentó la persona, que habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada a discutir el tema de manera pública.

El condado de Santa Clara, California, donde se ubican San José y Silicon Valley, anunció el lunes una prohibición a las concentraciones de 1.000 personas o más.

Al menos 24 personas han muerto en Washington a causa de COVID-19, la mayoría de ellas en el área metropolitana de Seattle. Hay 19 decesos vinculados a un asilo de ancianos de los suburbios de Seattle y las autoridades del condado de King dijeron que el virus se ha propagado a por lo menos 10 instalaciones de atención médica de largo plazo.

Inslee declaró a finales del mes pasado estado de emergencia debido al brote viral. Existen más de 260 infecciones confirmadas en la entidad, la mayoría en los tres condados que resultarían más afectados por la nueva directriz del gobernador.

El gobernador de Massachusetts Charlie Baker declaró estado de emergencia después de que los casos en la entidad se dispararon de 51 a 92 en cuestión de 24 horas. De esa cifra, 70 están relacionados con una reunión de la compañía de biotecnología Biogen realizada el mes pasado en un hotel del centro de Boston.