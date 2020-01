Cronología: Así se ha propagado el coronavirus por el mundo

Últimos reportes confirman, al menos, 26 muertes a causa del coronavirus chino, nombrado 2019-nCoV, el cual, pertenece a una extensa familia de patógenos que incluyen a los causantes de un simple resfriado o a los que provocan graves síndromes, como el surgimiento de una grave afección respiratoria como neumonía.

Las más recientes investigaciones apuntan la confirmación de más de 881 contagios, de ese total de casos, 117 son considerados de gravedad, cifras sostenidas por autoridades chinas. El pasado 23 de enero, expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) informaron que era demasiado pronto para considerar que brote de coronavirus es una emergencia de salud pública internacional.

Ciudadanos del continente asiático están por entrar en el periodo vacacional del Año Nuevo Lunar, festividad que comienza este 25 de enero, época en la que se producen millones de desplazamientos, por lo que Gao Fu, responsable del Centro Chino para Control y Prevención de Enfermedades, pidió a su población renunciar a las actividades masivas del Año Nuevo chino y permanecer en casa hasta nuevo aviso como medida para evitar el riesgo de que la cepa se propague a nivel mundial. Cabe destacar que autoridades de Wuhan confirman que 34, de más de 800 personas infectadas en la ciudad, se curaron y han abandonado el hospital.

Arnaud Fontanet, jefe del departamento de epidemología en el Instituto Pasteur de París, explicó a una agencia internacional que el virus actual es en un 80% idéntico genéticamente al Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), una infección también causada por coronavirus.

Cronología del virus que alerta al mundo:

La primera alerta fue recibida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 31 de diciembre de 2019.

La Vigilancia y Prevención de Enfermedades (CDC), agencia estadounidense, indica que un mercado de pescados y mariscos en Wuhan estuvo relacionado con las primeras infecciones, se cerró el 1 de enero.

El 9 de enero se llevan a cabo los primeros análisis de secuencia del virus realizados por equipos chinos, con la resolución de que estos casos de neumonía se deben a un nuevo coronavirus.

11 de enero se registra la primera muerte provocada por el virus, anunciada por autoridades sanitarias de China.

13 de enero la OMS informó el primer caso de una persona infectada fuera de China, en Tailandia: una mujer con neumonía leve que regresaba de un viaje de Wuhan.

20 de enero, OMS aseguró, a través de su cuenta de Twitter, que "lo más probable es que un animal sea la fuente primaria de este nuevo brote de coronavirus".

El 21 de enero, se anunció el primer caso sospechoso en Australia y ese mismo día se confirmó que una persona de Estados Unidos, en la ciudad de Seattle, contrajo el virus después de regresar de un viaje por la ciudad Wuhan. También especialistas chinos aseguraron un contagio de humano a humano de esta cepa.

El 22 de enero el viceministro de la Comisión Nacional de Salud de China, Li Bin, anunció que el virus, que se transmite a través de vías respiratorias, "podría mutar y propagarse más fácilmente".

En México, dos personas son evaluadas como posibles portadoras del coronavirus reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador, al detallar que un caso ya fue descartado y el otro, proveniente de Tamaulipas, permanece en observación.

La noche del miércoles, hospitalizan en Los Ángeles, Estados Unidos, a un pasajero que presentaba síntomas de un resfriado después de arribar alrededor de las 19 horas local, procedente de la Ciudad de México.

El 23 de enero, el gobierno de China ordenó el cierre sanitario de las ciudades de Huanggang y Ezhou debido al brote de coronavirus 2019-nCoV, ambas urbes localizadas en la provincia de Hubei y al este de la capital Wuhan.

Vietnam y Singapur confirmaron tres casos de coronavirus, y sus portadores, tres ciudadanos chinos son tratados en hospitales.

Brasil indicó que hasta el momento no se ha detectado ningún caso de coronavirus y pidió a la población "no ceder al pánico".

El pasado jueves, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó que está descartada la presencia del coronavirus en el paciente tamaulipeco, el cual, no presenta el cuadro de contagio, y que actualmente, continúa en observación.

La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud de México informó de otros tres posibles casos de coronavirus en el país, originarios de Tepetitlán, Jalisco.

Estudios basados en el examen de la secuencia del genoma del virus, liberado por las autoridades a raíz de la mutación, señalan el papel probable de los murciélagos en el brote.

El 24 de enero han sido confirmadas por autoridades dos de las muertes en Hebei, una región que rodea Pekín, y Heilongjiang, fronteriza con Rusia.

Nepal anunció un caso confirmado, el primero en el sur de Asia: las muestras de un estudiante nepalí de 31 años, que había regresado de Wuhan, el pasado 5 de enero resultaron positivas al virus.

Representantes del gobierno de Singapur confirmaron dos nuevos casos de "coronavirus de Wuhan" con lo que ascienden a tres los pacientes afectados, aunado a ello Tailandia detectó un quinto contagio.

Autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmó dos casos y 50 sospechosos. El segundo paciente con coronavirus se trata de una mujer mayor de 60 años que regresó de China el 13 de enero, que se encuentra "clínicamente estable" pero fue hospitalizada para evitar la propagación.

Entre las medidas provisionales, el gobierno chino ordenó la construcción en 10 días de un hospital exclusivamente destinado a recibir a las víctimas en el foco de la epidemia. El hospital abrirá sus puertas el 3 de febrero. Otra de ellas, es el cierre total al público de lugares como la Ciudad Prohibida de Pekín, el parque de atracciones de Disneyland en Shanghái y una sección de la Gran Muralla, el cual, se llevará a cabo a partir del sábado 25. Otras 13 ciudades vecinas decretaron medidas para prevenir el contagio al suspender los transportes públicos y actividades de ocio, pidieron también a los ciudadanos que no abandonen las metrópolis.