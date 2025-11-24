Cronología de terror: secuestros en escuelas de Nigeria

LAGOS, Nigeria (AP) — Nigeria ha sido estremecida por dos secuestros masivos en escuelas en la última semana, con más de 300 niños secuestrados por bandas armadas en el inestable norte del país.

Un recuento de The Associated Press muestra que al menos 1.799 estudiantes han sido secuestrados en una docena de secuestros desde el ataque de Chibok en 2014, en el que guerrilleros de Boko Haram secuestraron a 276 niñas, provocando indignación mundial. La mayoría de los niños han sido liberados, muchos después de que se pagaran rescates. Otros han escapado.

Aquí una cronología de los principales secuestros de estudiantes en Nigeria:

14 de abril de 2014

Miembros del grupo islámico Boko Haram secuestran a 276 estudiantes femeninas en un ataque nocturno en una escuela secundaria gubernamental en Chibok, en el estado de Borno. Más de 90 de las estudiantes aún se reportan como desaparecidas.

19 de febrero de 2018

Una facción de Boko Haram secuestra a 110 niñas de una escuela de ciencias en Danchi, en el estado de Yobe. Casi todas fueron liberadas posteriormente, pero cinco de las niñas fueron asesinadas.

11 de diciembre de 2020

Hombres armados en motocicletas atacan una escuela secundaria gubernamental en Kankara, en el estado de Katsina, y secuestran a más de 300 niños. El gobierno estatal anunció su liberación seis días después tras negociaciones.

17 de febrero de 2021

Hombres armados vestidos con uniformes militares atacan una escuela de ciencias en Kagara, en el estado de Níger, y secuestran a 27 estudiantes, tres empleados y otros. Fueron liberados más de una semana después.

26 de febrero de 2021

Hombres armados secuestran a más de 300 niñas en un asalto nocturno a una escuela secundaria gubernamental en Jangebe, en el estado de Zamfara. Todas fueron liberadas en semanas posteriores al aparente pago de un rescate.

11 de marzo de 2021

Hombres armados secuestran a 39 estudiantes del Colegio Federal de Mecanización Forestal en Afaka, en el estado de Kaduna. Son liberados en las semanas siguientes.

20 de abril de 2021

Hombres armados atacan la Universidad Privada Greenfield en el estado de Kaduna y secuestran al menos a 20 estudiantes. La mayoría fueron liberados, pero cinco fueron asesinados, aparentemente porque las negociaciones de rescate estaban tardando demasiado.

5 de julio de 2021

Hombres armados secuestran a más de 100 estudiantes de la Escuela Secundaria Bautista Bethel en el área de Chikun, en el estado de Kaduna. Los estudiantes son liberados a lo largo de varios meses.

7 de marzo de 2024

Hombres armados en motocicletas secuestran a 287 estudiantes en la escuela secundaria gubernamental en Kuriga, en el estado de Kaduna.

9 de marzo de 2024

Hombres armados irrumpen en un internado en Gidan Bakuso, en el estado de Sokoto, y secuestran a 15 niños mientras duermen.

17 de noviembre de 2025

Hombres armados atacan una escuela en el estado de Kebbi y secuestran a 25 estudiantes mientras matan al menos a un empleado.

22 de noviembre de 2025

Bandas armadas asaltan una escuela católica en el estado de Níger y secuestran a más de 300 estudiantes y personal.