“Cualquier victoria rusa sería peligrosa”

Ucrania.- El presidente ucraniano Volodímir Zelenski advirtió el martes que a menos de que su país gane una prolongada batalla en una ciudad clave en el este del país, Rusia podría comenzar a generar apoyo internacional para un acuerdo que requeriría que Ucrania realizara concesiones inaceptables. También hizo una invitación al mandatario de China, que desde hace tiempo ha sido aliada de Rusia.

Si Bájmut llegara a caer a manos de las fuerzas rusas, su presidente, Vladímir Putin, “vendería esa victoria a Occidente, a su sociedad, a China, a Irán”, señaló Zelenski en una entrevista exclusiva con The Associated Press.

“Si llega a sentir sangre, a oler que somos débiles, presionará, presionará, presionará”, declaró Zelenski.

El mandatario ucraniano habló con la AP a bordo de un tren que lo lleva a través de Ucrania, a ciudades cerca de algunos de los combates más intensos y a otras localidades en donde las fuerzas de su país han replegado con éxito a la invasión rusa.

A medida que la guerra entra a su segundo año, Zelenski se encuentra enfocado en mantener la motivación entre sus fuerzas armadas y la población general de Ucrania, en especial a los millones que han huido al extranjero y entre aquellos que viven en relativa calma y seguridad lejos del frente de batalla.

“No podemos perder pasos porque la guerra son pedazos de victorias. Pequeñas victorias, pequeños pasos”, dijo.

En su entrevista con AP, Zelenski invitó a Ucrania a un líder señalado y de importancia estratégica que no ha hecho el viaje: el presidente de China, Xi Jinping. “Estamos dispuestos a verle aquí”, dijo. “Quiero hablar con él. Tuve contacto con él antes de la guerra de plena escala. Pero en todo este año, más de un año, no lo he tenido”. China, con afinidad económica y política con Rusia desde hace décadas, ha prestado cobertura diplomática a Putin al mantener una posición oficial de neutralidad en la guerra.

Aunque Zelenski admitió que la guerra “nos ha cambiado”, señaló que al final, ha hecho más fuerte a su sociedad.

“Podría haber salido de una forma, dividir al país, o de otra, unirnos”, dijo. “Estoy muy agradecido. Estoy agradecido con todos, cada uno de nuestros socios, nuestro pueblo, gracias a Dios, todo el mundo, porque hayamos encontrado este camino en este momento crítico para la nación. Encontrar este camino fue lo que salvó nuestra nación, y salvamos nuestra tierra. Estamos juntos”.