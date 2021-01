¿Cuándo iniciará el nuevo juicio político a Trump?

La Cámara de Representantes de Estados Unidos avaló iniciar un segundo juicio político al presidente Donald Trump y ahora debe enviar al Senado el artículo de acusación.

Trump está acusado, esta vez, de incitar a la insurrección, por su papel en el asalto al Capitolio, el pasado 6 de enero.

Sin embargo, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ya señaló que no convocará a los senadores a regresar antes del 19 de enero, un día antes de la toma de posesión de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos.

En un comunicado, McConnell explicó que ha habido tres juicios políticos a un presidente en la historia del país: el de Andrew Johnson (1868); Bill Clinton (1998) y el del propio Trump, en 2020 (Richard Nixon lo evitó renunciando antes).

Esos juicios, detalló el senador, duraron 83, 37 y 21 días, respectivamente.

"Aún si el proceso en el Senado empezara esta semana y se desarrollara con prontitud, no habría veredicto final hasta después de que el presidente Trump haya dejado el cargo".

Añade que "no habría oportunidad de que un juicio serio o justo concluya antes de que Biden asuma, la próxima semana".

A decir de McConnell, lo mejor es que el Congreso y el Ejecutivo pasen la semana que resta antes del cambio de gobierno enfocados "en facilitar una inauguración segura y en una transferencia ordenada de poder a la entrante administración Biden", el próximo miércoles.