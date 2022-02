Cuántas armas nucleares posee Rusia

La orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de poner en alerta las fuerzas de disuasión del ejército, lo que podría incluir un componente nuclear, encendió la alerta en la comunidad internacional, que lo tomó como una amenaza, que viene nada menos que de la primera potencia nuclear del mundo.

Los estimados sobre la cantidad de armas nucleares que hay en el mundo y por país varían según la fuente. Naciones Unidas, por ejemplo, habla de que actualmente hay unas 13 mil 400 armas nucleares. El objetivo del Tratado de No Proliferación Nuclear es lograr que la cifra llegue a cero, una veta que luce más que lejana.

Una de las fuentes más confiables a la hora de hablar del poderío nuclear es el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Este organismo señala que, hasta principios de 2021, en conjunto, había 13 mil 80 armas nucleares en el mundo, repartidas entre nueve países, una baja respecto de las 13 mil 400 que calculaba a comienzos de 2020.

De ese total, dos países, Rusia y Estados Unidos, dan cuenta de más del 90%.

-Rusia cuenta con 6 mil 255 ojivas o cabezas nucleares; de ellas, mil 625 desplegadas y el resto almacenadas, o en proceso de desmantelamiento.

El país es, además, uno de los más avanzados en misiles hipersónicos (junto con China). En 2019 aprobó el misil Avangard, que puede transportar ojivas nucleares a más de 6 mil kilómetros de distancia. Para 2025 prevé tener un submarino nuclear.

-Estados Unidos cuenta con 5 mil 500 ojivas nucleares

-Le sigue China, con 350

-En cuarto, Francia, con 290

-Reino Unido se ubica quinto, con 225

-Paquistán está en sexto, con 165

-El séptimo lugar lo ocupa India, con 156

-El octavo, Israel, con 90, aunque tampoco hay datos precisos

-Aunque calcular exactamente cuántas ojivas tiene Norcorea es complicado porque no comparte información, se cree que tendría 50.

El Boletín de Científicos Atómicos calculó este año que Rusia tendría 4 mil 447 ojivas nucleares; de ellas, mil 558 en misiles balísticos y bases de bombarderos pesados; 977 ojivas estratégicas y mil 1912 no estratégicas en reserva.

¿Y Ucrania?

Ucrania renunció a su arsenal atómico en 1994 a cambio de garantías de seguridad y el reconocimiento de su soberanía. Las armas fueron entregadas a Rusia.

Hasta su desmantelamiento, Ucrania era el tercer país con más armas atómicas, unas 5 mil 200.