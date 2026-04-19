¿Cuánto cuesta vivir cerca de la embajada de México en Londres?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- La semana pasada, el columnista de EL UNIVERSAL,

, reveló que

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, hijo del actual secretario de Economía,, se hospedóen laen el Reino Unido, pero, ¿cuánto cuesta vivir ahí?¿Cuánto cuesta vivir yde laen Londres?De acuerdo con Ochoa Huerta, la residencia está ubicada en la exclusiva y prestigiada, por lo que rentar un espacio así, en esa zona, ronda entre lasal mes, es decir, entre 80 mil y 115 mil pesos mexicanos, según sitios especializados.De acuerdo con estimaciones, elen ese país varía según los hábitos y la ciudad de alojamiento, pero el promedio oscila entre las 300 y las 350 libras mensuales, es decir, unosmexicanos.Con respecto a los, luz y electricidad, las estimaciones se ubican entremensuales en Londres, es decir, unosmexicanos, pero el precio puede cambiar según su uso y cuidado.-----enen LondresEl pasado 16 de abril, Ebrard Casaubón reconoció que suen laen el Reino Unido, pero negó que se hayan utilizado recursos públicos de manera indebida."Él quería quedarse más tiempo y se regresó. No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la proclamación de un papá por su hijo. No usamos ningún recurso indebidamente", dijo.Durante lade la presidenta, explicó que laocurrió en el contexto de la, cuando él se desempeñaba como canciller y estaba enfocado en la adquisición de vacunas para México.Relató que, tras conversar con la entonces embajadora,, ella le ofreció recibir a su hijo en lamientras realizaba"No estaba yo convencido de que fuera, pero mi hijo quería ir para tomar unos, le agradecí y hasta ahora se lo agradezco muchísimo a Josefa, mi hijo llegó allá y estuvo aproximadamentey decidió", indicó.