¿Cuánto cuesta vivir cerca de la embajada de México en Londres?
Gastos de alimentación y servicios en Londres oscilan entre 185 y 350 libras mensuales.
A
CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- La semana pasada, el columnista de EL UNIVERSAL,Claudio Ochoa Huerta , reveló que Marcelo Patrick Ebrard Ramos
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
, hijo del actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, se hospedó seis meses en la embajada de México en el Reino Unido, pero, ¿cuánto cuesta vivir ahí?
¿Cuánto cuesta vivir y rentar cerca de la embajada de México en Londres?
De acuerdo con Ochoa Huerta, la residencia está ubicada en la exclusiva y prestigiada Belgrave Square, por lo que rentar un espacio así, en esa zona, ronda entre las 3 mil 200 y 4 mil 600 libras al mes, es decir, entre 80 mil y 115 mil pesos mexicanos, según sitios especializados.
De acuerdo con estimaciones, el costo de alimentación en ese país varía según los hábitos y la ciudad de alojamiento, pero el promedio oscila entre las 300 y las 350 libras mensuales, es decir, unos 7 mil a 8 mil 200 pesos mexicanos.
Con respecto a los servicios de agua, luz y electricidad, las estimaciones se ubican entre 185 y 300 libras mensuales en Londres, es decir, unos 4 mil 400 a 7 mil pesos mexicanos, pero el precio puede cambiar según su uso y cuidado.
-----Ebrard niegauso de recursos públicos en estancia de su hijo en Londres
El pasado 16 de abril, Ebrard Casaubón reconoció que su hijo se hospedó en la embajada de México en el Reino Unido, pero negó que se hayan utilizado recursos públicos de manera indebida.
"Él quería quedarse más tiempo y se regresó. No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la proclamación de un papá por su hijo. No usamos ningún recurso indebidamente", dijo.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que la estancia de su hijo ocurrió en el contexto de la pandemia de Covid-19, cuando él se desempeñaba como canciller y estaba enfocado en la adquisición de vacunas para México.
Relató que, tras conversar con la entonces embajadora, Josefa González Blanco, ella le ofreció recibir a su hijo en la residencia diplomática mientras realizaba estudios.
"No estaba yo convencido de que fuera, pero mi hijo quería ir para tomar unos cursos, le agradecí y hasta ahora se lo agradezco muchísimo a Josefa, mi hijo llegó allá y estuvo aproximadamente seis meses y decidió regresarse", indicó.
no te pierdas estas noticias
¿Cuánto cuesta vivir cerca de la embajada de México en Londres?
SLP
El Universal
Gastos de alimentación y servicios en Londres oscilan entre 185 y 350 libras mensuales.
Subastan chaleco salvavidas del Titanic por casi 777 mil euros
SLP
El Universal
La pieza única, firmada por sobrevivientes, superó la estimación inicial de precio.
Papa León XIV pide paz mundial desde Angola y Muxima
SLP
El Universal
León XIV se dirige especialmente a los jóvenes para construir un mundo sin guerras ni injusticias.