Cuatro muertos en California en un nuevo tiroteo masivo

Cuatro personas aparecieron muertas a tiros en una casa rodante de una pequeña población en el Desierto de Mojave, según las autoridades, en otro caso de violencia letal que mantenía a Estados Unidos en un ritmo récord de asesinatos masivos este año.

Las víctimas encontradas el fin de semana eran tres mujeres y un hombre, según dijeron las autoridades el lunes. En un primer momento no se hicieron detenciones, aunque se buscaba a dos personas para interrogarlas como "personas de interés", indicó Lori Meza, vocera de la oficina de policía del condado Kern. No había amenaza para otras personas en la comunidad no incorporada de Mojave, añadió.

Se trata del 19no asesinato masivo de 2023, la cifra más alta a finales de abril de cualquier año desde al menos 2006, según una base de datos mantenida por The Associated Press y USA Today en colaboración con la Universidad Noreste. Un asesinato masivo se define como el asesinato de cuatro o más personas aparte del agresor.

Este año ha registrado un ritmo récord de aproximadamente uno por semana. Entre los últimos episodios, un hombre de 38 años seguía prófugo el lunes tras matar a cinco vecinos en una población rural de Texas cuando le pidieron que dejara de disparar en su jardín por la noche cuando había un bebé intentando dormir.

En Mojave, agentes del condado Kern respondieron el domingo por la noche a un aviso de un supuesto tiroteo en la remota comunidad y encontraron a las cuatro víctimas con heridas de bala en la parte superior del cuerpo, según dijo en un comunicado la policía del condado.

Tres fallecieron en el lugar, mientras que la muerte de una de las mujeres se certificó en el hospital, según las autoridades. La oficina del forense determinaría y publicaría sus identidades tras notificar a los familiares.

"Los detectives siguen todas las pistas de investigación para identificar y arrestar a el o los sospechosos responsables por este crimen", afirmó la policía.

En un primer momento no se revelaron otros detalles como posibles motivos del crimen.

Mojave, con una población de 3.600 personas, se encuentra junto a una importante ruta ferroviaria en la intersección de dos autopistas estatales al oeste del Desierto de Mojave, unos 113 kilómetros (70 millas) al norte de Los Ángeles.

La región tiene una historia de minas de oro y plata y ahora es conocida por granjas eólicas en las colinas cercanas y el Puerto Aeroespacial de Mojave, donde tienen instalaciones compañías como Virgin Galactic.