Mundo

Cuba acusa "intento terrorista" de EU

Por EFE

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Cuba acusa "intento terrorista" de EU

Miami, Flo.- Al menos uno de los cuatro muertos y uno de los seis heridos en el buque de Florida detenido por Cuba en un operativo eran ciudadanos estadounidenses, mientras que el resto podrían ser residentes legales permanentes, según informó un funcionario estadounidense.

Otra de las víctimas del miércoles incluye a un hombre con una visa K-1, que le permite estar en el país para casarse con una persona con ciudadanía estadounidense, añadió el oficial, quien no ofreció más detalles de las identidades de las víctimas.

El herido que ha sido identificado como ciudadano estadounidense se encuentra recibiendo atención médica en Cuba, añadió.

El funcionario confirmó que el dueño del bote, con matrícula de Florida, alega que un empleado de su compañía le robó el vehículo y también que algunos de los ocupantes de la embarcación "tienen antecedentes criminales"

Poco antes de conocerse esta información, el viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, afirmó que todos los sujetos interceptados el miércoles en aguas territoriales eran cubanos residentes en Estados Unidos, a los que acusó de un "intento terrorista".

