Cuba confirma diálogo con EU

La Habana, Cuba.- Cuba sostuvo conversaciones recientemente con el gobierno de Estados Unidos, afirmó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel el viernes, lo que marca la primera vez que el país caribeño confirma esas especulaciones mientras lidia con una severa crisis energética.

Díaz-Canel dijo que las conversaciones "han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones. Hay factores internacionales que han facilitado estos intercambios". No detalló cuáles fueron esos factores ni ofreció información sobre las conversaciones, a las que el presidente estadounidense Donald Trump ha aludido en el pasado.

Trump ha indicado que los líderes cubanos harían bien en evitar el destino del expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue capturado en una operación militar de Estados Unidos en enero.

Poco después de las declaraciones de Díaz-Canel, dos funcionarios de Estados Unidos dijeron que Rubio —hijo de inmigrantes cubanos y de postura dura hacia Cuba— y asesores se reunieron a finales de febrero en el Caribe con el nieto del expresidente cubano Raúl Castro, quien se presume desempeña un papel influyente en el gobierno pese a no ocupar un cargo oficial.

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Los funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las discusiones, dijeron que Rubio se reunió en secreto con Raúl Guillermo Rodríguez Castro al margen de una reunión de mandatarios de la Comunidad del Caribe en San Cristóbal y Nieves el 25 de febrero.

"El impacto es tremendo"

El presidente Díaz-Canel indicó que en los últimos tres meses no han llegado a la isla embarques de petróleo, algo que atribuyó a un bloqueo de Estados Unidos. Explicó que Cuba está funcionando con gas natural, energía solar y plantas termoeléctricas, y que el agotamiento del gasóleo y el diésel obligó a dos plantas termoeléctricas a cesar operaciones.

El apagón más reciente fue atribuido a una caldera averiada en una planta termoeléctrica, lo que obligó a desconectar la red eléctrica de Cuba.

El presidente agregó que Cuba, que produce el 40% de su petróleo, ha estado generando su propia energía, pero que no ha sido suficiente para cubrir la demanda. El dirigente cubano sostuvo que la falta de electricidad ha afectado las comunicaciones, la educación y el transporte, y que el gobierno ha tenido que posponer cirugías para decenas de millas de personas como resultado.

"Sin energía, ningún país puede producir en las magnitudes de la normalidad. El impacto es tremendo", resaltó el mandatario.