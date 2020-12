Cuba iniciará reordenamiento de su economía

La Habana, Cuba.- Cuba iniciará un reordenamiento económico profundo a partir del 1 de enero. El cambio implicará la unificación monetaria y cambiaria, un aumento de cinco veces en los salarios y el incremento de tarifas y precios.

La medida se produce luego de más de 25 años de doble circulación de moneda, aprobada tras la crisis que siguió a la caída de la Unión Soviética —entonces la principal aliada de la isla--, pero que a lo largo de los años terminó fomentando la improductividad, coincidieron las autoridades y expertos.

"Reiteramos la trascendencia e importancia de esta tarea, que pondrá al país en mejores condiciones para llevar a cabo las transformaciones que demanda la actualización de nuestro modelo económico y social sobre la base de garantizar a todos los cubanos la mayor igualdad de oportunidades, derechos y justicia social", dijo el presidente Miguel Díaz-Canel al realizar el anuncio.

Sentado a su lado, en un programa especial transmitido por cadena nacional, se encontraba el secretario del Partido Comunista y exmandatario Raúl Castro.

A partir del próximo año, los cubanos tendrán como único medio de pago el peso cubano o CUP a un cambio único de 24 pesos cubanos por dólar y desaparecerá el peso convertible o CUC, que tenía una paridad de uno a uno con el dólar.

Entre las medidas se dispuso elevar al menos cinco veces el salario mínimo, que será de 2.100 pesos cubanos (87 dólares). También se ajustaron las pensiones y retiros, pero las autoridades dieron a conocer una lista de precios de productos básicos con incrementos en mercancías como el arroz, el azúcar o los huevos.

"Yo me hago varias preguntas. ¿Qué será de los ancianitos? Va a ser bien difícil. ¿Cómo vas a poder vivir de un salario, cómo vas a encontrar trabajo? En las tiendas no hay nada (por el desabasto)...Hay que esperar a que llegue", comentó a The Associated Press María del Carmen Crego, una trabajadora del sector salud de 56 años.

A su lado, Lizbet García, estomatóloga de 35 años, apoyó: "Suben los salarios, pero si todo sube... al final la calidad de vida va a disminuir".