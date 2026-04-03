Cuba libera presos indultados: activistas piden amnistía general

LA HABANA (AP) — Activistas que monitorean la situación de los presos políticos en Cuba celebraron el viernes la decisión del gobierno de indultar a más 2.000 reclusos, pero advirtieron que no reemplaza la ley general de amnistía que han venido reclamando.

Un comunicado oficial del gobierno publicado el jueves por la noche informó sobre el perdón a 2.010 presos como un "gesto humanitario" con motivo de la celebración de la Semana Santa.

Pero se desconoce cuántos de ellos cumplían condenas por cargos relacionados con desórdenes públicos, desacato o terrorismo, algunos de los delitos por los que se encarceló a quienes se manifestaron contra el gobierno en julio de 2021. Algunas de esas protestas terminaron en actos vandálicos.

Katia Arias Mendoza esperó ansiosa en la puerta de una prisión en las afueras de La Habana la salida de su hijo Emilio Alejandro Leyva Arias, de 20 años y condenado por robo. "Ha sido tan difícil, pero hoy Dios me ha dado tanta alegría", dijo a The Associated Press la mujer de 43 años antes de romper en llanto.

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El indulto se produce en momentos en que Estados Unidos sostiene un fuerte cerco petrolero a la isla presionando un cambio de modelo político y funcionarios estadounidenses como el secretario de Estado, Marco Rubio, han exigido públicamente la liberación de presos considerados políticos.

Los detenidos en la prisión de La Lima en la periferia de La Habana, donde estaba alojado Leyva y con los cuales habló AP, dijeron que estaban condenados por delitos comunes.

Durante una liberación previa anunciada a comienzos de marzo —que contemplaba la excarcelación de 51 reclusos — apenas 22 de ellos tenían motivos políticos en sus causas, informaron organizaciones que monitorean el presidio en Cuba.

Activistas insisten en amnistía

"El gobierno lo presenta como un gesto humanitario hacia presos, no como la liberación de presos políticos. Y al hacerlo así, pues, mezcla para no dar la imagen de que reconoce la prisión política en Cuba", dijo a AP Manuel Cuesta Morua, líder del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, actualmente la principal plataforma opositora en la isla.

"Lo que queremos es una liberación completa y en ese sentido la demanda de amnistía nuestra continúa vigente, porque incluso hay personas que están ahora mismo en libertad, de liberaciones previas, encarceladas en sus casas, pero bajo condiciones. No pueden reunirse, no pueden asociarse, no pueden expresarse", señaló Cuesta.

El comunicado del gobierno cubano del jueves no incluyó los nombres ni los cargos de las personas indultadas, aunque advirtió que se excluirían los delitos más violentos como asesinatos, ataques sexuales, tráfico de drogas o "delitos contra la autoridad".

"Si bien toda excarcelación representa un alivio inmediato, especialmente para las familias... este gesto no constituye un cambio en la política represiva del Estado cubano", manifestó por su parte la organización no gubernamental Justicia 11J.

Agregó que "mientras persista la criminalización del ejercicio de derechos fundamentales, ninguna excarcelación parcial puede considerarse un avance real en materia de derechos humanos".

Otra agrupación, Prisoners Defenders con sede en España, estimó en unos 1.214 los presos por motivos políticos en Cuba, muchos de ellos juzgados tras las manifestaciones de julio de 2021 en el contexto de una severa crisis económica.

En marzo cinco personas fueron detenidas en una protesta en contra de los constantes apagones y las dificultades para conseguir alimentos en la pequeña ciudad de Morón, donde fue incendiada la sede del Partido Comunista local.

En lo que va del año es la segunda excarcelación anunciada por las autoridades y según el comunicado oficial se trata del quinto indulto que realiza el gobierno cubano desde 2011, con los que se han beneficiado más de 11.000 presos.